Штормовое предупреждение во Львовской области — прогноз погоды на 15 июля

Молния во Львове 15 июля. Фото: t.me/lvivych_news

Во Львовской области 15 июля снова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, грозы, шквалы и град.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

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Во Львове и области в течение суток сохранятся грозы, местами шквалы 15 – 20 м/с, град, сильные дожди.

Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львовской области 15 июля. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Непогода во Львове в ночь на 15 июля

Во Львове сегодня ночью была сильная молния, гроза и ливень. Вследствие непогоды зафиксировано отключение жителей от электроснабжения.

В "Львовоблэнерго" заявили, что на утро из-за непогоды обесточены 44 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и десять частично, 82 населенных пункта полностью и 123 частично в разных районах Львовской области:

Западном РЭС (Городоцкая, Жовковская, Яворивская, Мостиская часть);

Центральном РЭС (Пустомытовская, Перемышлянская часть);

Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская часть);

Северном РЭС (Каменка-Бугская часть);

Южном РЭС (Бориславская часть);

Восточном РЭС (Буская часть).

В настоящее время возобновляется электроснабжение 59 бригад в составе 253 работников, привлекли 88 единиц техники.

Правила безопасности во время молнии

"Помните о правилах безопасности: если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров — можно получить смертельный удар электротоком", — говорится в сообщении.

В "Львовоблэнерго" подчеркнули, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом" — сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

Также следует организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал, до приезда оперативно-выездной бригады.

Пост "Львовоблэнерго". Фото: скриншот

Пост "Львовоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, ночью Львов охватила сильнейшая гроза. В результате непогоды молния попала в электросеть, которая сразу же загорелась, а также вызвала пожар на поле.

Также во Львовской ОВА сообщили, что в области грозы с порывами ветра повлекли за собой отключение электросетей в разных районах.