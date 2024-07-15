Штормовое предупреждение во Львовской области — прогноз погоды на 15 июля

Во Львовской области снова объявили штормовое предупреждение — чего ожидать от погоды
Во Львовской области 15 июля снова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, грозы, шквалы и град.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.
Штормовое предупреждение во Львовской области
Во Львове и области в течение суток сохранятся грозы, местами шквалы 15 – 20 м/с, град, сильные дожди.
Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).
Непогода во Львове в ночь на 15 июля
Во Львове сегодня ночью была сильная молния, гроза и ливень. Вследствие непогоды зафиксировано отключение жителей от электроснабжения.
В "Львовоблэнерго" заявили, что на утро из-за непогоды обесточены 44 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и десять частично, 82 населенных пункта полностью и 123 частично в разных районах Львовской области:
- Западном РЭС (Городоцкая, Жовковская, Яворивская, Мостиская часть);
- Центральном РЭС (Пустомытовская, Перемышлянская часть);
- Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская часть);
- Северном РЭС (Каменка-Бугская часть);
- Южном РЭС (Бориславская часть);
- Восточном РЭС (Буская часть).
В настоящее время возобновляется электроснабжение 59 бригад в составе 253 работников, привлекли 88 единиц техники.
Правила безопасности во время молнии
"Помните о правилах безопасности: если Вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров — можно получить смертельный удар электротоком", — говорится в сообщении.
В "Львовоблэнерго" подчеркнули, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом" — сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли и передвигайтесь мелкими скользящими шагами.
Также следует организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал, до приезда оперативно-выездной бригады.
Напомним, ночью Львов охватила сильнейшая гроза. В результате непогоды молния попала в электросеть, которая сразу же загорелась, а также вызвала пожар на поле.
Также во Львовской ОВА сообщили, что в области грозы с порывами ветра повлекли за собой отключение электросетей в разных районах.
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