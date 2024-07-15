Штормове попередження у Львівській області — прогноз погоди на 15 липня

Блискавка у Львові 15 липня. Фото: t.me/lvivych_news

У Львівській області 15 липня знову оголосили штормове попередження. Очікуються дощі, грози, шквали та град.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

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У Львові та області впродовж доби збережуться грози, місцями шквали 15 – 20 м/с, град, значні дощі.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львівській області 15 липня. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Негода у Львові у ніч на 15 липня

У Львові сьогодні вночі була сильна блискавка, гроза та злива. Внаслідок негоди зафіксовано відключення мешканців від електропостачання.

У "Львівобленерго" заявили, що станом на ранок через негоду знеструмлені 44 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та десять частково, 82 населених пункти повністю та 123 частково у різних районах Львівської області:

Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська частина);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська част.);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська част.);

Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька част.);

Південному РЕМ (Бориславська част.);

Східному РЕМ (Буська част.).

Наразі відновлюють електропостачання 59 бригад у складі 253 працівників, залучили 88 одиниць техніки.

Правила безпеки під час блискавки

"Пам’ятайте про правила безпеки: якщо Ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — можна отримати смертельний удар електрострумом", — йдеться у повідомленні.

У "Львівобленерго" наголосили, що відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком" — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

Також варто організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади.

Допис "Львівобленерго". Фото: скриншот

Допис "Львівобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі Львів охопила сильна гроза. Внаслідок негоди блискавка влучила в електромережу, яка одразу ж зайнялась, а також спричинила пожежу на полі.

Також у Львівській ОВА повідомили, що в області грози з поривами вітру спричинили відключення електромереж у різних районах.