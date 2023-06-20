Во Львовской областной военной администрации проведут лекцию о сексе: кто против

Фасад здания Львовской ОВА. Фото: ЛОВА

Во Львовской областной государственной администрации планируют провести лекцию о сексе. Такой "тренинг" львовяне восприняли с возмущением.

Информация о тренинге под названием "С секса начинается все" обнародовали в одном из Telegram-каналов .

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Скрин сообщения из Telegram канала

Львовская журналистка Виктория Балицкая возмутилась объявлением такого тренинга для чиновников и работников областной администрации. Отметила, что такие события в связи с полномасштабной войной в Украине не ко времени.

Такие тренинги не ко времени

"Это не укладывается в голове: в рабочее время, полтора часа работники облгосадминистрации будут говорить о значении секса для них, и я предполагаю, что за бюджетные средства, потому что вряд ли сексологиня занимается благотворительностью… хотя всякое может быть. Так вот источники в ОГА подтвердили, что это действительно анонсирован такой тренинг… на тему "с секса начинается все"… Львовская областная государственная администрация, сейчас все начинается с минуты молчания за погибшими, а не с секса… Вы заблудились в смыслах бытия общества, которому должны служить. время" , — написала в Facebook журналистка Виктория Балицкая.

Скрин сообщения с facebook страницы Виктории Балицкой

Новини.LIVE поговорили с представительницей администрации

В комментарии Новини.LIVE руководитель аппарата Львовской ОВА Ирина Шурпяк отметила,что во Львовской ОВА существует стратегия для развития персонала, согласно которой предусмотрены внутренние учения. Для таких тренингов привлекают специалистов, которые согласны работать бесплатно, так как в бюджете на такие лекции средств не предусмотрено.

"У нас существует внутренний чат, где мы сообщаем работникам о каких учебах и в какой форме будут проходить обучение. Такие вопросы, как дискриминация пола, генедерное равенство, притязания на рабочем месте и все остальное — это стандартный пакет учений в том числе для государственных служащих. Поэтому мы решили провести эдукационное мероприятие", — отметила руководитель .

Она говорит, что информацию о лекции извлекли из закрытого чата для работников. Все тренинги и обучение добровольны и регистрация происходит через Google-форму.

Тема сексуального образования является проблемой в обществе

"Мы должны быть готовы к тому, что если ты имеешь внутренний чат с работниками, где ты распространяешь тренинги, проводишь опрос то рано или поздно из того чата что-то да "вытянет". Мне единственное вред, что "вытянули" именно этот тренинг и разогнали в таком ракурсе. Почему-то не "вытащили" информацию о тренинге который будет завтра, по стилям управления и лидерства.

"А во время войны прекращается домашнее насилие?"

"Мне говорят что это не ко времени, но во время войны прекращается сексуальное насилие в стране? Ставят ли на паузы дискриминацию по гендеру... когда война началась, это все ртом исчезло? Нет." , — говорит руководитель

Кстати, если присмотреться на баннер по тренингу, то можно прочитать, что во время лекции будут обсуждать:

карьеру и сексуальность

красные флажки сексуальности в команде

сексизм, зависть, половые дискриминации и гомофобия

Напомним, мы ранее писали, что в социальных сетях распространяется видео, на котором ректор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Борис Зименковский во время онлайн распределения студентов на интернатуру, своими комментариями в адрес будущих медиков вызвал возмущение как среди интернов, так и среди медицинского. среды.

Также мы писали, что во Львовской специальной школе Марии Покровы разразился скандал . Мать мальчика Галина Амелина, сын которой учится в этой школе, в социальных сетях заявила, что ее сына с инвалидностью с начала года не пригласили ни на один праздник.