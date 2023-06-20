У Львівській обласній військовій адміністрації проведуть лекцію про секс: хто проти

Фасад будівлі Львівської ОВА. Фото: ЛОВА

У Львівській обласній державній адміністрації планують провести лекцію про секс. Такий "тренінг" львів'яни сприйняли з обуренням.

Інформація про тренінг під назвою "З сексу починається все" оприлюднили в одному із Telegram-каналів.

Читайте також:

Скрін допису з Telegram каналу

Львівська журналістка Вікторія Балицька обурились оголошенням такого тренінгу для чиновників та працівників обласної адміністрації. Зазначила, що такі події у зв’язку з повномасштабною війною в Україні не на часі.

Такі тренінги не на часі

"Це не вкладається в голові: в робочий час, півтори години працівники облдержадміністрації говоритимуть про значення сексу для них, і я припускаю, що за бюджетні кошти, бо навряд чи сексологиня займається благодійністю… хоча всяке може бути. Так от джерела в ОДА підтвердили, що це справді анонсовано такий тренінг… на тему "з сексу починається все"… Львівська обласна державна адміністрація, зараз все починається з хвилини мовчання за загиблими, а не з сексу… Ви заблукали в сенсах буття суспільства, якому маєте служити. Для сексу є особистий час", — написала у Facebook журналістка Вікторія Балицька.

Скрін допису з facebook сторінки Вікторії Балицької

Новини.LIVE поговорили з представницею адміністрації

У коментарі Новини.LIVE керівниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк зазначила, що у Львівській ОВА існує стратегія для розвитку персоналу, згідно якої передбачені внутрішні навчання. Для таких тренінгів залучають спеціалістів, які погоджуються працювати безкоштовно, так як в бюджеті на такі лекції коштів не передбачено.

"В нас існує внтутрішний чат, де ми повідомляємо працівників про які навчання і в якій форму відбуватимуться навчання. Такі питання, як дискримінація статі, генедерна рівність, домагання на робочому місці і все інше — це єстандартний пакет навчань в тому числі для державних службовців. Тому ми вирішили провести едукаційний захід", — зазначила керівниця.

Вона каже, що інформацію про лекцію витягнули із закритого чату для працівників. Всі тренінги та навчання є добровільними і реєстрація відбувається через Google-форму.

Тема сексуальної едукації є проблемою в суспільстві

"Ми мали б бути готові до того, що якщо ти маєш внутрішній чат з працівниками, де ти поширюєш тренінги, проводиш опитування то рано чи пізно з того чату щось тай "витягне". Мені єдине шкода, що "витягнули" саме цей тренінг і розігнали в такому ракурсі. Чомусь не "витягули" інформацію прот тренінг який буде завтра, по стилях управління та лідерства. Це вже в казує на те, що в суспілстві тема сексуальної едукації є проблемою"

"А в час війни припиняється домашнє насильство?"

"Мені кажуть що це не на часі, але чи в часі війни припиняється сексуальне насильтсво в країні? Чи ставлять на паузи дискримінацію за гендером...коли війна розпочалась, це все ратом зникло? Ні.", — каже керівниця

До слова, якщо придивитись на банер з треннігу то можна прочитати що під час лекції обговорюватимуть:

кар'єру та сексуальність

червоні прапорці сексуальності в команді

сексизм, заздрість, статеві дискримінацію та гомофобію

Нагадаємо, ми раніше писали, що у соціальних мережах шириться відео, на якому ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський під час онлайн розподілу студентів на інтернатуру, своїми коментарями на адресу майбутніх медиків спричинив обурення, як серед інтернів, так і серед медичного середовища.

Також, ми писали, що у Львівській спеціальній школі Марії Покрови вибухнув скандал. Мати хлопчика Галина Амеліна, син якої навчається у цій школі, у соціальних мережах заявила, що її сина з інвалідністю з початку року не запросили на жодне свято.