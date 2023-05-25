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Во Львовском "Охматдете" выросла количество детей с последствиями перенесенного COVID-19

25 мая 2023 14:38
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовском "Охматдете" выросло количество детей с последствиями перенесенного COVID-19
Ребенок на больничной койке. Фото: Иллюстративное
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Медики Львовского "Охматдета" все чаще диагностируют у своих пациентов лимфоторакс. Такое заболевание встречается у 1 на 15 тысяч детей.

Об этом рассказали во Львовской Областной Детской Клинической Больнице "Охматдет" .

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Что известно о заболевании

Лимфоторакс, как уточняют врачи, является редким состоянием, которое встречается у одного ребенка на 15 тысяч. По информации специалистов областного "Охматдета", у двух поступивших младенцев обнаружили тромбы. Оба дети были инфицированы коронавирусом, переболели и поправились. Такое осложнение возникает, как правило, у пациентов пожилого и пожилого возраста. То, что его диагностировали у новорожденных, крайне необычно.

Как отметил руководитель медучреждения Дмитрий Квит, в настоящее время ученые и практикующие врачи не знают, какими будут последствия комедной пандемии.

"Чтобы у шестимесячных детей были тромбозы центральных магистральных кровеносных сосудов, чтобы у 8-летнего мальчика был настолько тяжелый миокардит, что пришлось ставить временный кардиостимулятор, потому что его сердце не могло производить импульсы — это уникальные вещи", — добавил директор львовской детской больницы.

Проблема, по словам медиков, нуждается в дальнейшем обсуждении, поскольку сейчас сложно оценить ее масштабы.

Для справки

Лимфоторакс – это состояние, при котором свободная лимфатическая жидкость вытекает в грудную клетку. Такое случается при повреждении лимфатических сосудов при проведении хирургических вмешательств или других сложных медицинских манипуляций. Однако ни один ребенок до этого не был оперирован.

Напомним, мы ранее писали, что во львовскую областную детскую больницу "Охматдет" "скорая" привезла 8-летнего мальчика из Бродовского района, у которого недавно перенесенный коронавирус спровоцировал тяжелые осложнения, в частности, вирусный миокардит и пневмонию.

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