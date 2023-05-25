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У Львівському "Охматдиті" зросла кількість дітей із наслідками перенесеного COVID-19

25 травня 2023 14:38
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львівському "Охматдиті" зросла кількість дітей із наслідками перенесеного COVID-19
Дитина на лікарняному ліжку. Фото: Ілюстративне
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Медики Львівського "Охматдиту" дедалі частіше діагностують у своїх пацієнтів лімфоторакс. Таке захворювання зустрічається у 1 на 15 тисяч дітей.

Про це розповіли у Львівській Обласній Дитячій Клінічній Лікарні "Охматдит".

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Що відомо про захворювання

Лімфоторакс, як уточнюють лікарі, є рідкісним станом, що зустрічається в однієї дитини на 15 тисяч. За інформацією фахівців обласного "Охматдиту", у двох немовлят, що до них поступили, виявили тромби. Обоє діток були інфіковані коронавірусом, перехворіли й одужали. Таке ускладнення виникає, як правило, у пацієнтів старшого та похилого віку. Те, що його діагностували у новонароджених дітей, вкрай незвично.

Як зазначив керівник медзакладу Дмитро Квіт, наразі науковці й практикуючі лікарі не знають, якими будуть наслідки ковідної пандемії.

"Щоб у шестимісячних дітей були тромбози центральних магістральних кровоносних судин, щоб у 8-річного хлопчика був настільки важкий міокардит, що довелося ставити тимчасовий кардіостимулятор, бо його власне серце не могло виробляти імпульси — це унікальні речі", — додав директор львівської дитячої лікарні.

Проблема, за словами медиків, потребує подальшого обговорення, оскільки наразі важко оцінити її масштаби.

Для довідки

Лімфоторакс  — це стан, при якому вільна лімфатична рідина витікає в грудну клітку. Таке трапляється у разі ушкодження лімфатичних судин при проведенні хірургічних втручань чи інших складних медичних маніпуляцій. Однак жодна дитина до цього не була оперована.

Нагадаємо, ми раніше писали, що до львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" "швидка" привезла 8-річного хлопчика з Бродівського району, у якого нещодавно перенесений коронавірус спровокував важкі ускладнення, зокрема, вірусний міокардит і пневмонію.

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