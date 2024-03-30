Во львовском саду Благовещения расцвели магнолии — яркие фото

Магнолии во львовском саду Благовещения. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

В парке "Сад Благовещения" во Львове начали расцветать магнолии. Пять лет назад там высадили 50 растений.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительства Львова Любомир Зубач в Facebook в пятницу, 29 марта.

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"В ГП "Лычаков-парк", которое и занимается территорией, говорят: это такой подарок сделала природа для тех, кто празднует Пасху в это воскресенье", — рассказал Зубач.

Магнолии во львовском саду Благовещения. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Магнолии во львовском саду Благовещения. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

Магнолии во львовском саду Благовещения. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

По его словам, с каждым годом деревья цветут каждый раз буйнее.

Пост Зубача. Фото: скриншот

Напомним, во Львове продают историческую виллу "Ломница". Ее построили в 1911 году. Здание является памяткой архитектуры местного значения.

Также во Львове завершился конкурс на лучший дизайн городского пространства, включающий монумент Евгению Коновальцу. Результаты были объявлены в день Благовещения.