Во львовском саду Благовещения расцвели магнолии — яркие фото
В парке "Сад Благовещения" во Львове начали расцветать магнолии. Пять лет назад там высадили 50 растений.
Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительства Львова Любомир Зубач в Facebook в пятницу, 29 марта.
Магнолии во Львове
"В ГП "Лычаков-парк", которое и занимается территорией, говорят: это такой подарок сделала природа для тех, кто празднует Пасху в это воскресенье", — рассказал Зубач.
По его словам, с каждым годом деревья цветут каждый раз буйнее.
Напомним, во Львове продают историческую виллу "Ломница". Ее построили в 1911 году. Здание является памяткой архитектуры местного значения.
Также во Львове завершился конкурс на лучший дизайн городского пространства, включающий монумент Евгению Коновальцу. Результаты были объявлены в день Благовещения.
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