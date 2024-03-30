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У львівському саду Благовіщення розквітли магнолії — яскраві фото

30 березня 2024 09:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У львівському саду Благовіщення розквітли магнолії — яскраві фото
Магнолії у львівському саду Благовіщення. Фото: facebook.com/LubomyrZubach
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У парку "Сад Благовіщення" у Львові почали розквітати магнолії. П'ять років тому там висадили 50 рослин.

Про це повідомив заступник міського голови з питань містобудування Львова Любомир Зубач у Facebook у п'ятницю, 29 березня.

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"У ДП "Личаків-парк", яке й опікується територією, кажуть: то такий подарунок зробила природа для тих, хто святкує Великдень цієї неділі", — розповів Зубач.

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Магнолії у львівському саду Благовіщення. Фото: facebook.com/LubomyrZubach
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Магнолії у львівському саду Благовіщення. Фото: facebook.com/LubomyrZubach
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Магнолії у львівському саду Благовіщення. Фото: facebook.com/LubomyrZubach

За його словами, з кожним роком дерева квітнуть щоразу буйніше.

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Допис Зубача. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові продають історичну віллу "Ломниця". Її побудували в 1911 році. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Також у Львові завершився конкурс на найкращий дизайн міського простору, який включає монумент Євгену Коновальцю. Результати були оголошені у день Благовіщення.

Львів
рослини
квіти
весна

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