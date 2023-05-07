Во Львовском университете разоблачили профессора, преподававшего с фейковыми дипломами

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологии. Фото: agrorobota.com.ua

Во Львовском университете разоблачили профессора Василия Андреева с фейковыми дипломами, который возглавлял кафедру права, устраивал семинары с прокурорами, полицейскими и адвокатами. Его подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщает ТСН.

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Профессор с поддельными документами

Следствие выяснило, что дипломы кандидата и доктора юридических наук — фейковые. Этой информации не знали в ВУЗах и даже Минобразования согласовало следующие ученые звания фигуранту.

"Кабинет хороший, он ремонт сделал. Не пил, не курил, ходил на работу, выходил, говорил "добрый день", "будьте здоровы", — рассказала комендант Анна об Андрееве.

По ее словам, всем стало шоком, что их профессор имеет фальшивые документы. В мужчине усомнились, когда им вдруг заинтересовались следователи, выяснившие информацию. Андреев преподавал в университетах более 13 лет.

В полиции рассказали, что с фальшивыми документами мужчина устроился на работу в один из Львовских вузов в 2009 году.

Во Львовском национальном аграрном университете Василий Андреев был преподавателем. Впоследствии у него появился диплом доктора юридических наук, якобы изданный столичным университетом. Фигурант стал преподавателем университета ветеринарной медицины и биотехнологий и возглавлял кафедру права.

"Он подал заявление на профессора и у нас не было никакого основания не рекомендовать. Информации о том, что дипломы были не действительны, сфальсифицированы — мы не имели", — говорят работники университета.

Проректор отмечает, что проводить проверку на подлинность диплома самостоятельно нельзя. По его словам, даже в Минобразования не заметили ничего подозрительного.

Андреев был активен и получил уважение в университете.

"Собрал семинар был, где были представлены из силовых структур, и из прокуратуры люди, из полиции, из адвокатуры. Честно говоря, не мог себе даже подумать, что там что-то не так, и, насколько мне известно, он также практиковал и за границей", — говорят в университете.

Как оказалось, Василий Андреев действительно сотрудничал с адвокатским бюро в Польше. Там отказались комментировать ситуацию.

"На основании поддельных дипломов злоумышленник получал ученые звания доцента и профессора, ученые степени кандидата наук и доктора наук, почетное научное звание. При этом ему регулярно выплачивались все соответствующие доплаты. Общая сумма незаконных выплат около 700 тысяч гривен", — рассказали в полиции.

Василий Андреев, подозреваемый в мошенничестве, отвергает любые обвинения.

"Пока я отказываюсь от каких-либо комментариев. Конечно, что я вину не признаю. Буду подавать на экспертизу и все будет решаться в суде. Я не хочу, чтобы любое мое слово сейчас стало ухудшением моего положения, ведь меня там облили грязью со всех сторон", — заявил подозреваемый.

Еще до обнародования скандала профессор уволился из университета. Там провели служебное расследование и, наконец, Минобразования проверило и предоставило ответ о неподлинности дипломов. Все ученые звания у Андреева забрали.

"Очень грустно и очень больно, но я не была удивлена, потому что нам нужно менять и работу университета, и, как видим, работу Министерства образования тоже нужно менять", — говорит коллега Алла Венярская.

Полиция уже направила в суд дело за мошенничество и подделку документов. Мужчине грозит наказание в виде до 8 лет за решеткой.

Напомним, студенты Украинского католического университета устроили вечеринку в Доме ученых во Львове. Она состоялась в субботу, 29 апреля, когда был объявлен траур по погибшим в Умани. Дискотека вызвала волну хейта.