У Львівському університеті викрили професора, який викладав з фейковими дипломами

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. Фото: agrorobota.com.ua

У Львівському університеті викрили професора Василя Андріїва з фейковими дипломами, який очолював кафедру права, влаштовував семінари з прокурорами, поліціянтами та адвокатами. Його підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє ТСН.

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Професор з підробленими документами

Слідство з'ясувало, що дипломи кандидата та доктора юридичних наук — фейкові. Цієї інформації не знали у ВНЗ та навіть Міносвіти погоджувало наступні вчені звання фігуранту.

"Кабінет гарний, він ремонт зробив. Не пив, не курив, ходив на роботу, виходив, казав "добрий день", "будьте здорові", — розповіла комендантка Ганна про Андріїва.

За її словами, для усіх стало шоком, що їхній професор має фальшиві документи. У чоловікові засумнівалися, коли ним раптом зацікавилися слідчі, які з'ясували інформацію. Андріїв викладав в університетах понад 13 років.

У поліції розповіли, що з фальшивими документами чоловік влаштувався на роботу в один зі Львівських вишів у 2009 році.

У Львівському національному аграрному університеті Василь Андріїв був викладачем. Згодом в нього з'явився диплом доктора юридичних наук, який був нібито виданий столичним університетом. Фігурант став викладачем університету ветеринарної медицини та біотехнологій та очолював кафедру права.

"Він подав заяву на професора і ми не мали ніякої підстави не рекомендувати. Інформації про те, що дипломи були не дійсні, сфальсифіковані — ми не мали", — кажуть працівники університету.

Проректор наголошує, що проводити перевірку на справжність диплома самостійно не можна. За його словами, навіть у Міносвіти не помітили нічого підозрілого.

Андріїв був активним та здобув повагу в університеті.

"Зібрав семінар був, де були представлені з силових структур, і з прокуратури люди, з поліції, з адвокатури. Чесно говорячи, не міг собі навіть подумати, що там щось не так, і, наскільки мені відомо, він також практикував і за кордоном", — кажуть в університеті.

Як виявилось, Василь Андріїв справді співпрацював з адвокатським бюро у Польщі. Там відмовилися коментувати ситуацію.

"На підставі підроблених дипломів зловмисник отримував вчені звання доцента та професора, наукові ступені кандидата наук та доктора наук, почесне наукове звання. При цьому йому регулярно… виплачувались усі відповідні доплати. Загальна сума незаконних виплат близько 700 тисяч гривень", — розповіли в поліції.

Василь Андріїв, якого підозрюють в шахрайстві, відкидає будь-які звинувачення.

"Поки я відмовляюся від будь-яких коментарів. Звичайно, що я вину не визнаю. Буду подавати на експертизу і все буде вирішуватися в суді. Я не хочу, щоб будь-яке моє слово зараз стало погіршенням мого становища, адже мене там облили брудом з усіх сторін", — заявив підозрюваний.

Ще до оприлюднення скандалу професор звільнився з університету. Там провели службове розслідування і врешті Мініосвіти перевірило і надало відповідь про несправжність дипломів. Всі вчені звання в Андріїва забрали.

"Дуже сумно і дуже боляче, але я не була здивована, бо нам потрібно міняти і роботу університету і як бачимо роботу Міністерства освіти теж потрібно міняти", — каже колега Алла Венярська.

Наразі поліція вже скерувала до суду справу за шахрайство та підробку документів. Чоловіку загрожує покарання у вигляді до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, студенти Українського католицького університету влаштували вечірку в Будинку вчених у Львові. Вона відбулася у суботу, 29 квітня, коли була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Дискотека викликала хвилю хейту.