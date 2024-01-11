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Во Львове 90-летний мужчина убил топором свою невестку

11 января 2024 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове 90-летний мужчина убил топором свою невестку
Правоохранитель на месте убийства во Львове. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове 90-летний мужчина убил топором свою 49-летнюю невестку. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Убийство женщины во Львове

По предварительной информации, правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого фигурант нанес своей жертве несколько ударов топором по голове. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

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Правоохранитель на месте убийства во Львове. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
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Правоохранитель на месте убийства во Львове. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Как установили правоохранители, 10 января, около 14:30, в одной из квартир на улице Величковского во Львове между 90-летним львовянином и его 49-летней невесткой возник конфликт, во время которого пенсионер нанес ей несколько ударов топором по голове. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители уже задержали мужчину. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львове правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Фигурантке грозит от 7 до 10 лет заключения.

Также мы писали, что во вторник, 9 января, в Киеве мужчина ударил жену ножом на глазах у ребенка и скрылся с места событий. Его оперативно задержали правоохранители.

убийство
Львов
полиция
конфликт
пенсионеры

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