У Львові жінка зарізала пенсіонера під час конфлікту
У Львові правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Фігурантці загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Про це повідомили у поліція Львівської області.
Що відомо про інцидент
Зазначається, що увечері, 8 січня на вулиці Угорській у Львові стався раптовий побутовий конфлікт між 47-річною жінкою та її 71-річним співмешканцем. У ході сварки перша завдала пенсіонеру удар ножем у груди.
"Повідомлення про чоловіка з колото-різаною раною грудної клітки надійшло у поліцію 9 січня від медиків. Незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер у реанімації", — йдеться у повідомленні.
Згодом поліція затримала зловмисницю, їй загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Нагадаємо, на Львівщині судитимуть зловмисника, якого звинувачують у вбивстві своєї дружини. Напередодні між подружжям виник побутовий конфлікт, а тіло загиблої знайшла донька через 2 дні.
Також на Львівщині засудили чоловіка за розбещення 11-річної дитини. Зловмисник проведе за гратами 5 років
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