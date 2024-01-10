Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові жінка зарізала пенсіонера під час конфлікту arrow

У Львові жінка зарізала пенсіонера під час конфлікту

10 січня 2024 11:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові жінка зарізала пенсіонера під час конфлікту
Затримана фігурантка. Фото: поліція Львівської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Фігурантці загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. 

Про це повідомили у поліція Львівської області

Читайте також:

Що відомо про інцидент

Зазначається, що увечері, 8 січня на вулиці Угорській у Львові стався раптовий побутовий конфлікт між 47-річною жінкою та її 71-річним співмешканцем. У ході сварки перша завдала пенсіонеру удар ножем у груди. 

"Повідомлення про чоловіка з колото-різаною раною грудної клітки надійшло у поліцію 9 січня від медиків. Незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер у реанімації", — йдеться у повідомленні. 

Згодом поліція затримала зловмисницю, їй загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. 

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть зловмисника, якого звинувачують у вбивстві своєї дружини. Напередодні між подружжям виник побутовий конфлікт, а тіло загиблої знайшла донька через 2 дні. 

Також на Львівщині засудили чоловіка за розбещення 11-річної дитини. Зловмисник проведе за гратами 5 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі