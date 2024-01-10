У Львові жінка зарізала пенсіонера під час конфлікту

Затримана фігурантка. Фото: поліція Львівської області

У Львові правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Фігурантці загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Про це повідомили у поліція Львівської області.

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Що відомо про інцидент

Зазначається, що увечері, 8 січня на вулиці Угорській у Львові стався раптовий побутовий конфлікт між 47-річною жінкою та її 71-річним співмешканцем. У ході сварки перша завдала пенсіонеру удар ножем у груди.

"Повідомлення про чоловіка з колото-різаною раною грудної клітки надійшло у поліцію 9 січня від медиків. Незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер у реанімації", — йдеться у повідомленні.

Згодом поліція затримала зловмисницю, їй загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть зловмисника, якого звинувачують у вбивстві своєї дружини. Напередодні між подружжям виник побутовий конфлікт, а тіло загиблої знайшла донька через 2 дні.

Також на Львівщині засудили чоловіка за розбещення 11-річної дитини. Зловмисник проведе за гратами 5 років