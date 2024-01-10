Во Львове женщина зарезала пенсионера во время конфликта
Во Львове правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Фигурантке грозит от 7 до 10 лет заключения.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Что известно об инциденте
Отмечается, что вечером, 8 января, на улице Венгерской во Львове произошел внезапный бытовой конфликт между 47-летней женщиной и ее 71-летним сожителем. В ходе ссоры первая нанесла пенсионеру удар ножом в грудь.
"Сообщение о мужчине с колото-резаной раной грудной клетки поступило в полицию 9 января от медиков. Несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался в реанимации", — говорится в сообщении.
Позже полиция задержала злоумышленницу, ей грозит от 7 до 10 лет заключения.
Напомним, во Львовской области будут судить злоумышленника, обвиняемого в убийстве своей жены. Накануне между супругами возник бытовой конфликт, а тело погибшей нашла дочь спустя 2 дня.
Также во Львовской области осудили мужчину за развращение 11-летнего ребенка. Злоумышленник проведет за решеткой 5 лет.
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