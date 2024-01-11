У Львові 90-річний чоловік вбив сокирою свою невістку

Правоохоронець на місці вбивства у Львові. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львові 90-річний чоловік вбив сокирою свою 49-річну невістку. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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За попередньою інформацією, правоохоронці встановили, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого фігурант завдав своїй жертві декілька ударів сокирою по голові. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Правоохоронець на місці вбивства у Львові. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохоронець на місці вбивства у Львові. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"Як встановили правоохоронці, 10 січня, близько 14:30, в одній із квартир на вулиці Величковського у Львові між 90-річним львів’янином та його 49-річною невісткою виник конфлікт, під час якого пенсіонер завдав їй кілька ударів сокирою по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже затримали чоловіка. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Фігурантці загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Також ми писали, що у вівторок, 9 січня, у Києві чоловік вдарив дружину ножем на очах у дитини та втік з місця подій. Його оперативно затримали правоохоронці.