После плена солдаты не хотели давать отпуск и он обратился в суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск старшего лейтенанта, которому было отказано в предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 90 дней после освобождения из российского плена. Суд признал отказ незаконным.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору, старший лейтенант, который находился в плену с мая 2022 года по январь 2024 года, обратился в суд, поскольку воинская часть отказала ему в дополнительном отпуске. Истец считал отказ незаконным.

Представитель воинской части утверждал, что старший лейтенант после увольнения проходил лечение и восстановление, имел ежегодный отпуск и отпуска по семейным обстоятельствам. Он также отмечал, что закон, предусматривающий дополнительный отпуск, вступил в силу только в мае 2024 года — после увольнения истца.

Решение суда

Судья исследовала все материалы дела и признала право старшего лейтенанта на дополнительный оплачиваемый отпуск. Она обратила внимание на действие Закона № 3633-IX на момент обращения истца и отсутствие ограничений по применению нормы этого закона в зависимости от даты освобождения из плена.

Суд полностью удовлетворил иск старшего лейтенанта, признал незаконным отказ воинской части и обязал ее принять соответствующее решение (приказ).

Напомним, во Львове суд признал незаконной передачу памятника архитектуры национального значения — Пороховой башни — в аренду.

Ранее во Львове суд наказал военнослужащего, который нарушил правила обращения с оружием.