Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове боец после плена судился с ВЧ из-за отпуска

Во Львове боец после плена судился с ВЧ из-за отпуска

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 01:03
После плена солдаты не хотели давать отпуск и он обратился в суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск старшего лейтенанта, которому было отказано в предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 90 дней после освобождения из российского плена. Суд признал отказ незаконным.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору, старший лейтенант, который находился в плену с мая 2022 года по январь 2024 года, обратился в суд, поскольку воинская часть отказала ему в дополнительном отпуске. Истец считал отказ незаконным.

Представитель воинской части утверждал, что старший лейтенант после увольнения проходил лечение и восстановление, имел ежегодный отпуск и отпуска по семейным обстоятельствам. Он также отмечал, что закон, предусматривающий дополнительный отпуск, вступил в силу только в мае 2024 года — после увольнения истца.

Решение суда

Судья исследовала все материалы дела и признала право старшего лейтенанта на дополнительный оплачиваемый отпуск. Она обратила внимание на действие Закона № 3633-IX на момент обращения истца и отсутствие ограничений по применению нормы этого закона в зависимости от даты освобождения из плена.

Суд полностью удовлетворил иск старшего лейтенанта, признал незаконным отказ воинской части и обязал ее принять соответствующее решение (приказ).

Напомним, во Львове суд признал незаконной передачу памятника архитектуры национального значения — Пороховой башни — в аренду.

Ранее во Львове суд наказал военнослужащего, который нарушил правила обращения с оружием.

суд Львов отпуск пленные судебные решения воинская часть
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации