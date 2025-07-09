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Головна Львів У Львові боєць після полону судився з ВЧ через відпустку

У Львові боєць після полону судився з ВЧ через відпустку

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 01:03
Після полону солдати не хотіли давати відпустку і він звернувся до суду
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов старшого лейтенанта, якому було відмовлено в наданні додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 90 днів після звільнення з російського полону. Суд визнав відмову незаконною.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Згідно з вироком, старший лейтенант, який перебував у полоні з травня 2022 року до січня 2024 року, звернувся до суду, оскільки військова частина відмовила йому в додатковій відпустці. Позивач вважав відмову незаконною.

Представник військової частини стверджував, що старший лейтенант після звільнення проходив лікування та відновлення, мав щорічну відпустку та відпустки за сімейними обставинами. Він також наголошував, що закон, який передбачає додаткову відпустку, набрав чинності лише у травні 2024 року — після звільнення позивача.

Рішення суду

Суддя дослідила всі матеріали справи та визнала право старшого лейтенанта на додаткову оплачувану відпустку. Вона звернула увагу на чинність Закону № 3633-IX на момент звернення позивача та відсутність обмежень щодо застосування норми цього закону залежно від дати звільнення з полону.

Суд повністю задовольнив позов старшого лейтенанта, визнав незаконною відмову військові частини та зобов'язав її прийняти відповідне рішення (наказ). 

Нагадаємо, у Львові суд визнав незаконною передачу пам’ятки архітектури національного значення — Порохової вежі — в оренду.

Раніше у Львові суд покарав військовослужбовця, який порушив правила поводження зі зброєю. 

суд Львів відпустка полонені судові рішення військова частина
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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