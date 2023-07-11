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Во Львове из-за большого полумарафона перекроют ряд улиц

11 июля 2023 14:52
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове из-за большого полумарафона перекроют ряд улиц
Люди бегут марафон вблизи Оперного театра. Фото: Управление спорта ЛГС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В это воскресенье, 16 июля, во Львове проведут "Run the World. Львовский полумарафон". В этой связи часть улиц перекроют, а на 29 маршрутах изменят движение общественного транспорта.

Об этом информирует прессслужба Львовского вместительного совета .

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Организаторами соревнований является ОО Smart Run при поддержке Федерации легкой атлетики Львовской области и Львовского городского совета.

"Мы проводим большой полумарафон на полторы тысячи участников. Для нас это чрезвычайно важное событие, ведь в той ситуации, в которой находится наша страна, мы должны быть не только умнее, но и физически сильнее. Поэтому мы всегда за развитие и поддержку массового спорта. Кроме того, таким образом, мы еще и собираем донать для наших Вооруженных сил" , — Антон Никулин начальник управления спорта Львова.

Следовательно, из-за перекрытия улиц, в воскресенье, 16 июля, до 11:30. не будут курсировать троллейбусы № 33, а 4 трамвайных и 25 автобусных маршрутов будут курсировать с изменениями или будут сокращены.

Список маршрутов, которые в воскресенье до 11:30 будут курсировать с изменениями:

  • автобусы № 1А будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого  — ул. Гайдоматька  — ул. Замарстыновская  — ул. Б. Хмельницкого  — пл. Князя Я. Осмомысла  — ул. И. Гонты — пл. Даниила Галицкого  — ул. Подвальная  — ул. В. Винниченко  — пл. Таможенная — пл. Соборная  — пл. Галицкая (в обоих направлениях);

  • автобусы № 3А в направлении центра будут ехать по ул. Кн.Романа. Конечная остановка будет на пл. Галицкой;

  • автобусы № 5А будут иметь конечную остановку на пл. Галицкой;

  • автобусы № 6А будут иметь конечную остановку по ул. Городоцкой (возле церкви св.Анны);

  • автобусы № 8/8А будут курсировать так: до 09:45 час: ул. Независимости Украины —  ул. Брюховецкая —  ул. Шевченко —  Церкви Анны, ул. Городоцк) (в обоих направлениях); после 09:45 до 11:30 час: ул. Варшавская — ул. Ерошенко — ул. Родниковая (в обоих направлениях);

  • автобусы №9 ул. Б. Хмельницкого —  ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. И. Гонты —  пл. Даниила Галицкого — ул. Подвальная —  ул. В. Винниченко —  пл. Таможенная —  пл. Соборная —  ул. И. Франко —  пл. И. Франко —  ул. Д. Витовского — ул. Ак. А. Сахарова — далее по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 17 будут курсировать следующим образом: ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Б. Хмельницкого — ул. Замарстыновская —  ул.Гайдамацкая — ул. Б.Хмельницкого — ул.Гринченко — ул. Гетьмана И.Мазепы — ул. Миколайчука — ул. Крысы (в обоих направлениях);

  • автобусы №20 будут курсировать так: ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Торговая — ул. Городоцкая — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 22 будут курсировать так: до 09:45 час: ул. Независимости Украины — ул. Брюховецкая —  ул. Шевченко — Церкви Анны (ул. Городоцкая) (в обоих направлениях), после 09:45 до 11:30: ул. Варшавская — ул. Ерошенко — ул. Родниковая (в обоих направлениях);

  • автобусы № 25 будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Торговая — ул. Городоцкая — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы №31 будут курсировать так: ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Б. Хмельницкого — ул. Замарстыновская — ул. Гайдоматька — ул. Б.Хмельницкого (в обоих направлениях);

  • автобусы №34 ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Б. Хмельницкого —ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская —  ул. Б.Хмельницкого — ул. Б. Гринченко — ул.Гетьмана И.Мазепы, ТРЦ "Спартак" (в обоих направлениях);

  • автобусы № 37 будут курсировать следующим образом: ул. Под Голоском —  ул. Варшавская —  ул. Ерошенко ул. Родниковая — ул. Шолом-Алейхема —  ул. Городоцкая — ул. Торговая (далее по маршруту), в обратном направлении: ул. Торговая — ул. Городоцкая — ул. Клепаровская — ул. Варшавская —  ул. Во Голоско);

  • автобусы № 39 конечную остановку будут на пл. Галицкой;

  • автобусы № 41 будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого —  ул. Гайдоматька —  ул. Замарстыновская —  ул. Б. Хмельницкого —  пл. Князя Я. Осмомысла —  ул. Торговая —  ул. Городоцкая – в дальнейшем по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 43 будут обходить закрытый участок так: ул. Бандеры -— ул. М. Вербицкого —  ул. М. Коперника – ул. Д. Витовского - пл. И. Франко – ул. И. Франко —  ул. Зеленая — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 46 будут обходить закрытый участок так: пл. Князя Я. Осмомысла —  ул. Б. Хмельницкого —  ул. Гринченко — ул. Гетьмана И. Мазепы – ул. Миколайчука (в обоих направлениях;

  • автобусы № 47 будут обходить закрытый участок так: Ул. Шевченко —  ул. Городоцкая —  ул. Торговая —  пл. Князя Я. Осмомысла —  ул. И. Гонты —  пл. Даниила Галицкого — ул. Подвальная - ул. В. Винниченко —  пл. Таможенная — ул. Лычаковская — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 51 будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого —  ул. Гайдоматька —  ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого – пл. Князя Я. Осмомысла —  ул. Торговая —  ул. Городоцкая — в дальнейшем по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 52 будут иметь конечную остановку возле церкви св.Анны (ул.Городоцкая);

  • автобусы № 53 будут обходить закрытый участок так: ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская —  ул. Б. Хмельницкого —  пл. Князя Я. Осмомысла —  ул. И. Гонты —  пл. Даниила Галицкого —  ул. Подвальная —  ул. В. Винниченко —  пл. Таможенная —  пл. Соборная – ул. И. Франко — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 55 будут ехать так: станция "Пидзамче" — ул. Б. Хмельницкого —  ул. Гринченко —  ул. Гетьмана И. Мазепы — ул. Миколайчука — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 56 будут обходить закрытые участки улиц так: станция "Подзамче" — ул. Б. Хмельницкого — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

  • автобусы № 63 конечную остановку будут иметь на станции "Пидзамче";

  • автобусы № 92 будут обходить закрытый участок так: ул. В. Антоновича – ул. С. Бандеры – ул. Городоцкая —  ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла —  ул. И. Гонты —  пл. Даниила Галицкого – ул. Подвальная — ул. В. Винниченко —  пл. Таможенная —  ул. Лычаковская - дальше по маршруту (в обратном направлении без изменений);

  • трамваи № 1 будут курсировать следующим образом: Железнодорожный вокзал - ул. Городоцкая —  ул. Подвальная — Прогулка и обратно;

  • трамваи №2 будут курсировать так: ул. Коновальца — ул. Витовского —  ул. И.Франко —  ул. Лычаковская - ул. Пасечная и в обратном направлении;

  • трамваи № 6 будут курсировать следующим образом: Железнодорожный вокзал - ул. Витовского - ул. И.Франко — трамвайное депо (ул. Промышленная) и обратно;

  • трамваи № 9 будут курсировать следующим образом: Железнодорожный вокзал - ул. Витовского - ул. И.Франко — трамвайное депо (ул. Промышленная) и обратно.

Напомним, мы ранее писали, что 74-летняя львовская волонтер выиграла три медали на марафоне в Кракове. Лариса Лабраткава - одна из старейших волонтеров в команде волонтеров Медико-психологической помощи на железнодорожном вокзале Львова, ей 74 года.

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