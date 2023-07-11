Во Львове из-за большого полумарафона перекроют ряд улиц

Люди бегут марафон вблизи Оперного театра. Фото: Управление спорта ЛГС

В это воскресенье, 16 июля, во Львове проведут "Run the World. Львовский полумарафон". В этой связи часть улиц перекроют, а на 29 маршрутах изменят движение общественного транспорта.

Об этом информирует прессслужба Львовского вместительного совета .

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Организаторами соревнований является ОО Smart Run при поддержке Федерации легкой атлетики Львовской области и Львовского городского совета.



"Мы проводим большой полумарафон на полторы тысячи участников. Для нас это чрезвычайно важное событие, ведь в той ситуации, в которой находится наша страна, мы должны быть не только умнее, но и физически сильнее. Поэтому мы всегда за развитие и поддержку массового спорта. Кроме того, таким образом, мы еще и собираем донать для наших Вооруженных сил" , — Антон Никулин начальник управления спорта Львова.

Следовательно, из-за перекрытия улиц, в воскресенье, 16 июля, до 11:30. не будут курсировать троллейбусы № 33, а 4 трамвайных и 25 автобусных маршрутов будут курсировать с изменениями или будут сокращены.

Список маршрутов, которые в воскресенье до 11:30 будут курсировать с изменениями:

автобусы № 1А будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. И. Гонты — пл. Даниила Галицкого — ул. Подвальная — ул. В. Винниченко — пл. Таможенная — пл. Соборная — пл. Галицкая (в обоих направлениях);

автобусы № 3А в направлении центра будут ехать по ул. Кн.Романа. Конечная остановка будет на пл. Галицкой;

автобусы № 5А будут иметь конечную остановку на пл. Галицкой;

автобусы № 6А будут иметь конечную остановку по ул. Городоцкой (возле церкви св.Анны);

автобусы № 8/8А будут курсировать так: до 09:45 час: ул. Независимости Украины — ул. Брюховецкая — ул. Шевченко — Церкви Анны, ул. Городоцк) (в обоих направлениях); после 09:45 до 11:30 час: ул. Варшавская — ул. Ерошенко — ул. Родниковая (в обоих направлениях);

автобусы №9 ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. И. Гонты — пл. Даниила Галицкого — ул. Подвальная — ул. В. Винниченко — пл. Таможенная — пл. Соборная — ул. И. Франко — пл. И. Франко — ул. Д. Витовского — ул. Ак. А. Сахарова — далее по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 17 будут курсировать следующим образом: ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Б. Хмельницкого — ул. Замарстыновская — ул.Гайдамацкая — ул. Б.Хмельницкого — ул.Гринченко — ул. Гетьмана И.Мазепы — ул. Миколайчука — ул. Крысы (в обоих направлениях);

автобусы №20 будут курсировать так: ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Торговая — ул. Городоцкая — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 22 будут курсировать так: до 09:45 час: ул. Независимости Украины — ул. Брюховецкая — ул. Шевченко — Церкви Анны (ул. Городоцкая) (в обоих направлениях), после 09:45 до 11:30: ул. Варшавская — ул. Ерошенко — ул. Родниковая (в обоих направлениях);

автобусы № 25 будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Торговая — ул. Городоцкая — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы №31 будут курсировать так: ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Б. Хмельницкого — ул. Замарстыновская — ул. Гайдоматька — ул. Б.Хмельницкого (в обоих направлениях);

автобусы №34 ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Б. Хмельницкого —ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б.Хмельницкого — ул. Б. Гринченко — ул.Гетьмана И.Мазепы, ТРЦ "Спартак" (в обоих направлениях);

автобусы № 37 будут курсировать следующим образом: ул. Под Голоском — ул. Варшавская — ул. Ерошенко ул. Родниковая — ул. Шолом-Алейхема — ул. Городоцкая — ул. Торговая (далее по маршруту), в обратном направлении: ул. Торговая — ул. Городоцкая — ул. Клепаровская — ул. Варшавская — ул. Во Голоско);

автобусы № 39 конечную остановку будут на пл. Галицкой;

автобусы № 41 будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Торговая — ул. Городоцкая – в дальнейшем по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 43 будут обходить закрытый участок так: ул. Бандеры -— ул. М. Вербицкого — ул. М. Коперника – ул. Д. Витовского - пл. И. Франко – ул. И. Франко — ул. Зеленая — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 46 будут обходить закрытый участок так: пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Б. Хмельницкого — ул. Гринченко — ул. Гетьмана И. Мазепы – ул. Миколайчука (в обоих направлениях;

автобусы № 47 будут обходить закрытый участок так: Ул. Шевченко — ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. И. Гонты — пл. Даниила Галицкого — ул. Подвальная - ул. В. Винниченко — пл. Таможенная — ул. Лычаковская — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 51 будут курсировать следующим образом: ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого – пл. Князя Я. Осмомысла — ул. Торговая — ул. Городоцкая — в дальнейшем по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 52 будут иметь конечную остановку возле церкви св.Анны (ул.Городоцкая);

автобусы № 53 будут обходить закрытый участок так: ул. Б. Хмельницкого — ул. Гайдоматька — ул. Замарстыновская — ул. Б. Хмельницкого — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. И. Гонты — пл. Даниила Галицкого — ул. Подвальная — ул. В. Винниченко — пл. Таможенная — пл. Соборная – ул. И. Франко — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 55 будут ехать так: станция "Пидзамче" — ул. Б. Хмельницкого — ул. Гринченко — ул. Гетьмана И. Мазепы — ул. Миколайчука — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 56 будут обходить закрытые участки улиц так: станция "Подзамче" — ул. Б. Хмельницкого — дальше по маршруту (в обоих направлениях);

автобусы № 63 конечную остановку будут иметь на станции "Пидзамче";

автобусы № 92 будут обходить закрытый участок так: ул. В. Антоновича – ул. С. Бандеры – ул. Городоцкая — ул. Торговая — пл. Князя Я. Осмомысла — ул. И. Гонты — пл. Даниила Галицкого – ул. Подвальная — ул. В. Винниченко — пл. Таможенная — ул. Лычаковская - дальше по маршруту (в обратном направлении без изменений);

трамваи № 1 будут курсировать следующим образом: Железнодорожный вокзал - ул. Городоцкая — ул. Подвальная — Прогулка и обратно;

трамваи №2 будут курсировать так: ул. Коновальца — ул. Витовского — ул. И.Франко — ул. Лычаковская - ул. Пасечная и в обратном направлении;

трамваи № 6 будут курсировать следующим образом: Железнодорожный вокзал - ул. Витовского - ул. И.Франко — трамвайное депо (ул. Промышленная) и обратно;

трамваи № 9 будут курсировать следующим образом: Железнодорожный вокзал - ул. Витовского - ул. И.Франко — трамвайное депо (ул. Промышленная) и обратно.

Напомним, мы ранее писали, что 74-летняя львовская волонтер выиграла три медали на марафоне в Кракове. Лариса Лабраткава - одна из старейших волонтеров в команде волонтеров Медико-психологической помощи на железнодорожном вокзале Львова, ей 74 года.