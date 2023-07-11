У Львові через великий напівмарафон перекриють низку вулиць

Люди біжать марафон поблизу Оперного театру. Фото: Управління спорту ЛМР

Цієї неділі, 16 липня, у Львові проведуть "Run the World. Львівський напівмарафон". У зв’язку із цим частину вулиць перекриють, а на 29 маршрутах змінять рух громадського транспорту.

Про це інформує пресслужба Львіської міської ради.

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Організаторами змагань є ГО "Smart Run" за підтримки Федерації легкої атлетики Львівської області та Львівської міської ради.



"Ми проводимо великий напівмарафон на півтори тисячі учасників. Для нас це надзвичайно важлива подія, адже в тій ситуації, в якій знаходиться наша країна, ми маємо бути не тільки найрозумніші, але й фізично найсильніші. Тому ми завжди за розвиток і підтримку масового спорту. Окрім того, в такий спосіб ми ще й збираємо донати для наших Збройних сил", — Антон Нікулін начальник управління спорту Львова.

Відтак, через перекриття вулиць, у неділю, 16 липня, до 11:30 год. не курсуватимуть тролейбуси № 33, а 4 трамвайні та 25 автобусних маршрутів курсуватимуть зі змінами чи будуть закорочені.

Перелік маршрутів, які у неділю до 11:30 курсуватимуть зі змінами:

автобуси № 1А курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька (в обох напрямах);

автобуси № 3А в напрямі до центру їхатимуть по вул. Кн.Романа. Кінцева зупинка буде на пл. Галицькій;

автобуси № 5А матимуть кінцеву зупинку на пл. Галицькій;

автобуси № 6А матимуть кінцеву зупинку на вул. Городоцькій (біля церкви св.Анни);

автобуси № 8/8А курсуватимуть так: до 09:45 год: вул. Незалежності України – вул. Брюховецька – вул. Шевченка – Церкви Анни, вул. Городоцьк) (в обох напрямах); після 09:45 до 11:30 год: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна (в обох напрямах);

автобуси № 9 вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. І. Франка - пл. І. Франка - вул. Д. Вітовського - вул. Ак. А. Сахарова – далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 17 курсуватимуть так: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул.Гайдамацька – вул. Б.Хмельницького – вул.Грінченка – вул. Гетьмана І.Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Щурата (в обох напрямах);

автобуси № 20 курсуватимуть так: вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 22 курсуватимуть так: до 09:45 год: вул. Незалежності України – вул. Брюховецька – вул. Шевченка – Церкви Анни (вул. Городоцька) (в обох напрямах), після 09:45 до 11:30 год: вул. Варшавська – вул. Єрошенка – вул. Джерельна (в обох напрямах);

автобуси № 25 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 31 курсуватимуть так: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Гайдамацька – вул. Б.Хмельницького (в обох напрямах);

автобуси № 34 вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Я. Осмомисла – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька –вул. Замарстинівська – вул. Б.Хмельницького – вул. Б. Грінченка - вул.Гетьмана І.Мазепи, ТРЦ "Спартак" (в обох напрямах);

автобуси № 37 курсуватимуть так: вул. Під Голоском – вул. Варшавська – вул. Єрошенка вул. Джерельна – вул. Шолом-Алейхема – вул. Городоцька – вул. Торгова (надалі за маршрутом), у зворотному напрямі: вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Клепарівська – вул. Варшавська – вул. Під Голоско);

автобуси № 39 кінцеву зупинку матимуть на пл. Галицькій;

автобуси № 41 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького — вул. Гайдамацька — вул. Замарстинівська — вул. Б. Хмельницького — пл. Князя Я. Осмомисла — вул. Торгова — вул. Городоцька – надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 43 оминатимуть закриту ділянку так: вул. С.Бандери — вул. М. Вербицького — вул. М. Коперника — вул. Д. Вітовського — пл. І. Франка — вул. І. Франка — вул. Зелена — далі за маршрутом(в обох напрямах);

автобуси № 46 оминатимуть закриту ділянку так: пл. Князя Я. Осмомисла — вул. Б. Хмельницького — вул. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Миколайчука (в обох напрямках;

автобуси № 47 оминатимуть закриту ділянку так: Вул. Шевченка — вул. Городоцька — вул. Торгова — пл. Князя Я. Осмомисла – вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Митна — вул. Личаківська — надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 51 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького — вул. Гайдамацька — вул. Замарстинівська — вул. Б. Хмельницького — пл. Князя Я. Осмомисла — вул. Торгова — вул. Городоцька – надалі за маршрутом (в обох напрямках);

автобуси № 52 матимуть кінцеву зупинку біля церкви св.Анни (вул.Городоцька);

автобуси № 53 оминатимуть закриту ділянку так: вул. Б. Хмельницького — вул. Гайдамацька — вул. Замарстинівська — вул. Б. Хмельницького — пл. Князя Я. Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Митна — пл. Соборна — вул. І. Франка — далі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 55 їхатимуть так: станція "Підзамче" — вул. Б. Хмельницького — вул. Грінченка — вул. Гетьмана І. Мазепи — вул. Миколайчука — надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 56 оминатимуть закриті ділянки вулиць так: станція "Підзамче" — вул. Б. Хмельницького — надалі за маршрутом (в обох напрямах);

автобуси № 63 кінцеву зупинку матимуть на станції "Підзамче";

автобуси № 92 оминатимуть закриту ділянку так: вул. В. Антоновича — вул. С. Бандери — вул. Городоцька — вул. Торгова — пл. Князя Я. Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Митна — вул. Личаківська — далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

трамваї № 1 курсуватимуть так: Залізничний вокзал — вул. Городоцька — вул. Підвальна — Погулянка та у зворотному напрямі;

трамваї № 2 курсуватимуть так: вул. Коновальця — вул. Вітовського — вул. І.Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямі;

трамваї № 6 курсуватимуть так: Залізничний вокзал — вул. Вітовського — вул. І.Франка — трамвайне депо (вул. Промислова) та у зворотному напрямі;

трамваї № 9 курсуватимуть так: Залізничний вокзал — вул. Вітовського — вул. І.Франка — трамвайне депо (вул. Промислова) та у зворотному напрямі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що 74-річна львівська волонтерка виграла три медалі на марафоні у Кракові. Лариса Лабраткава є однією з найстарших волонтерок у команді волонтерів Медико-психологічної допомоги на залізничному вокзалі Львова, їй 74 роки.