Во Львове мужчина незаконно переправлял мужчин за границу - как его наказали

Задержание организатора незаконной переправки мужчин за границу. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы/Facebook

Житель Львова организовывал незаконную переправку мужчин через границу. Правоохранители разоблачили злоумышленника, и суд вынес ему приговор.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница в Facebook в субботу, 22 марта.

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Задержание организатора незаконной переправки мужчин за границу. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы/Facebook

Во Львове мужчина незаконно переправлял людей через границу

Суд вынес приговор жителю Львова, который организовывал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. За свои действия злоумышленник получил 9 лет лишения свободы.

Во время следствия установлено, что осужденный — неоднократно судимый за аналогичные преступления — создал сеть незаконной переправки лиц в ЕС на Львовщине. Его деятельность включала:

доставку людей в контролируемые пограничные районы;

временное размещение в селах недалеко от границы;

транспортировка к линии государственной границы;

выполнение роли проводника.

Однако последняя попытка оказалась провальной для злоумышленника — четырех граждан Украины задержали при попытке незаконного пересечения границы. Суд признал его виновным за незаконную переправку лиц через государственную границу и назначил наказание в виде 9 лет заключения.

Скриншот сообщения Западного регионального управления Госпогранслужбы/Facebook

Напомним, что недавно Львовская областная прокуратура сообщила о разоблачении инспектора таможни, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин за границу. По информации следствия, она наладила преступную схему, воспользовавшись своей должностью и доступом к пограничному контролю.

Кроме того, ранее мы сообщали, что во Львове мужчина отказался от мобилизации, поскольку не доверяет работникам территориального центра комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.