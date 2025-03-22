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Во Львове мужчина помогал незаконно пересекать границу — приговор

22 марта 2025 15:00
Евтушенко Алина - редактор
Во Львове мужчина незаконно переправлял мужчин за границу - как его наказали
Задержание организатора незаконной переправки мужчин за границу. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

Житель Львова организовывал незаконную переправку мужчин через границу. Правоохранители разоблачили злоумышленника, и суд вынес ему приговор.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница в Facebook в субботу, 22 марта.

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Задержание организатора незаконной переправки мужчин за границу. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы/Facebook

Во Львове мужчина незаконно переправлял людей через границу

Суд вынес приговор жителю Львова, который организовывал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. За свои действия злоумышленник получил 9 лет лишения свободы.

Во время следствия установлено, что осужденный — неоднократно судимый за аналогичные преступления — создал сеть незаконной переправки лиц в ЕС на Львовщине. Его деятельность включала:

  • доставку людей в контролируемые пограничные районы;
  • временное размещение в селах недалеко от границы;
  • транспортировка к линии государственной границы;
  • выполнение роли проводника.

Однако последняя попытка оказалась провальной для злоумышленника — четырех граждан Украины задержали при попытке незаконного пересечения границы. Суд признал его виновным за незаконную переправку лиц через государственную границу и назначил наказание в виде 9 лет заключения.

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Скриншот сообщения Западного регионального управления Госпогранслужбы/Facebook

Напомним, что недавно Львовская областная прокуратура сообщила о разоблачении инспектора таможни, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин за границу. По информации следствия, она наладила преступную схему, воспользовавшись своей должностью и доступом к пограничному контролю.

Кроме того, ранее мы сообщали, что во Львове мужчина отказался от мобилизации, поскольку не доверяет работникам территориального центра комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

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