У Львові чоловік незаконно переправляв чоловіків за кордон — як його покарали

Затримання організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби/Facebook

Житель Львова організовував незаконне переправлення чоловіків через кордон. Правоохоронці викрили зловмисника, й суд виніс йому вирок.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook у суботу, 22 березня.

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Затримання організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби/Facebook

У Львові чоловік незаконно переправляв людей через кордон

Суд виніс вирок мешканцю Львова, який організовував незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. За свої дії зловмисник отримав 9 років позбавлення волі.

Під час слідства встановлено, що засуджений — неодноразово судимий за аналогічні злочини — створив мережу незаконного переправлення осіб до ЄС на Львівщині. Його діяльність включала:

доставлення людей у контрольовані прикордонні райони;

тимчасове розміщення в селах неподалік кордону;

транспортування до лінії державного кордону;

виконання ролі провідника.

Однак остання спроба виявилася провальною для зловмисника — чотирьох громадян України затримали під час спроби незаконного перетину кордону. Суд визнав його винним за незаконне переправлення осіб через державний кордон і призначив покарання у вигляді 9 років ув’язнення.

Скриншот допису Західного регіонального управління Держприкордонслужби/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Львівська обласна прокуратура повідомила про викриття інспекторки митниці, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За інформацією слідства, вона налагодила злочинну схему, скориставшись своєю посадою та доступом до прикордонного контролю.

Крім того, раніше ми повідомляли, що у Львові чоловік відмовився від мобілізації, оскільки не довіряє працівникам територіального центру комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання.