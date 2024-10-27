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Во Львове мужчина избил подростка в троллейбусе — решение суда

27 октября 2024 13:19
Виктория Козырь - редактор
Во Львове в троллейбусе мужчина ударил подростка — что решил суд
Троллейбус во Львове. Фото иллюстративное: ЛМР/Роман Балук
Виктория Козырь - редактор

Во Львове на скамье подсудимых оказался горожанин, ударивший несовершеннолетнего во время поездки в троллейбусе. Львовянину не понравилось, что парень вместе с друзьями громко вели себя в общественном транспорте — шумели и смеялись. За удар ребенка по лицу виновник должен заплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во Львове в троллейбусе компания, в которой находился и несовершеннолетний парень, громко смеялись, что не понравилось одному из пассажиров. Как потом объяснял обвиняемый в суде, он сделал подросткам замечание, на которое они не отреагировали. Однако один из друзей обратился к мужчине с бранью. И уже после этого львовянин дал парню пощечину рукой по лицу.

Детали дела
Детали дела. Фото: скриншот

В суде мужчина раскаялся, извинился перед потерпевшим и обратился в суд с просьбой строго его не наказывать.

Решение суда

Судья признал львовянина в умышленном нанесении удара, который нанес физическую боль и не причинил телесных повреждений. Мужчина должен заплатить штраф в размере 850 гривен.

Идет срок на апелляционное обжалование решения.

Решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове под суд попал полицейский, с помощью пистолета которого застрелился мужчина — он вытащил оружие из кобуры правоохранителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львовской области мужчина стал участником преступной группы, которая помогала военнообязанным мужчинам выезжать за границу. За совершенное злоумышленника привлекли к уголовной ответственности.

суд избиение общественный транспорт судебные решения Львов дети

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Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

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