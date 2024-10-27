У Львові в тролейбусі чоловік вдарив підлітка — що вирішив суд

Тролейбус у Львові. Фото ілюстративне: ЛМР/Роман Балук

У Львові на лаві підсудних опинився містянин, який вдарив неповнолітнього під час поїздки в тролейбусі. Львів'янину не сподобалося те, що хлопець разом із друзями голосно поводилися в громадському транспорті — шуміли та сміялися. За удар дитини по обличчю винуватець має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Львові в тролейбусі компанія, в який був і неповнолітній хлопець, голосно сміялися, що не сподобалося одному з пасажирів. Як потім пояснював обвинувачений в суді, він зробив підліткам зауваження, на яке вони не відреагували. Проте один з друзів звернувся до чоловіка із лайкою. І вже після цього львів'янин дав хлопцю ляпаса рукою по обличчю.

Деталі справи. Фото: скриншот

У суді чоловік розкаявся, попросив вибачення у потерпілого та звернувся до суду з проханням суворо його не карати.

Рішення суду

Суддя визнав львів'янина в умисному завданні удару, який завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень. Чоловік має сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Триває термін на апеляційне оскарження рішення.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові під суд потрапив поліцейський, за допомогою пістолета якого застрелився чоловік — він витяг зброю з кобури правоохоронця.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Львівщині чоловік став учасником злочинної групи, яка допомагала військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон. За вчинене зловмисника притягнули до кримінальної відповідальності.