Блогерка Софія Лоран хотіла розрахуватися картою Сбєрбанку у закладі Львова

Блогерка Софія Лоран. Фото: скриншот з відео

Блогерку Софію Лоран під час відвідування одного із закладів у Львові вигнали. Дівчина хотіла розрахуватися картою російського "Сбєрбанку".

Про це Лоран повідомила в Instagram.

Читайте також:

Скандал у закладі Львова

Блогерка у соціальних мережах обурилася, що їй нібито відмовили в обслуговуванні в одному із закладів Львова через спробу розрахуватись карткою "Сбєрбанку". На її думку, "нікого не повинно хвилювати, де вона зберігає гроші" та чому має карту російського банку.

Лоран вважає, що це була занадто бурхлива реакція "через просто переказ банку".

"Підходять до моєї сестри й кажуть: "Ти л*рва, пішла ти на х*й. Ти руська". Через просто переказ банку. Вам не соромно взагалі?" — сказала вона.

Нагадаємо, львівський блогер Юра Скайф покинув Україну та, ймовірно, перебуває у Польщі. Чоловіка вже внесли до бази "Миротворець" через дискредитацію силових структур України.

Також ми писали, що у Львові люди в балаклавах увірвалися на весілля в ресторані.