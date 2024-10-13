Мобілізація в Україні — у Львові люди в балаклавах увірвались на чуже весілля

Люди в балаклавах, які увірвались на весілля. Фото: скриншот

У Львові люди в балаклавах, імовірно, представники ТЦК, увірвалися на весілля в ресторані. Гості стали свідками агресивних дій, після чого з вигуками "ганьба" вигнали непроханих відвідувачів.

Відео опублікували у Тіктоці на сторінці primus partners.

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У мережі з'явилося відео інциденту, який стався у Львові на святкуванні весілля в ресторані "Соната" у житловому масиві Сихів. Гості стали свідками несподіваного візиту людей у ​​балаклавах, яких пізніше ідентифікували як представників ТЦК.

"Щойно ми були на святкуванні весілля нашого юриста. Залітає ТЦК з двох боків цього закладу, вони вриваються у приміщення, не питаючи, чи можна зайти. Що це ТЦК, просто здогадалися, бо люди у балаклавах і з закритими обличчями", — розповів один із гостей весілля.

За словами юриста, ці чоловіки почали шарпати людей, а якусь жінку навіть вдарили. Врешті гості з криками "ганьба" вигнали людей у формі.

"Їх люди просто взяли і вигнали. Чому? Бо це беззаконня. Люди, які були у балаклавах, не представилися. Підійшов до нас один співробітник, який показав посвідчення ТЦК, коли ми запитали де наказ, що він має право здійснювати оповіщення, він розвернувся і пішов", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, у Києві напередодні концерту "Океан Ельзи" на майданчику працівники ТЦК влаштували масову облаву.

Також ми писали, що у Львові співробітники ТЦК пішли шукати військовозобов'язаних у стриптиз-клубах. Це сталося в рамках рейду по нічних закладах міста.

Раніше ми писали, що представники ТЦК провели рейди по ресторанах та клубах у кількох містах.