Мобилизация в Украине — во Львове люди в балаклавах ворвались на чужую свадьбу

Люди в балаклавах, которые ворвались на свадьбу. Фото: скриншот

Во Львове люди в балаклавах, вероятно представители ТЦК, ворвались на свадьбу в ресторан. Гости стали свидетелями агрессивных действий, после чего с криками "позор" выгнали незваных посетителей.

Видео опубликовали в Тиктоке на странице primus partners.

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В сети появилось видео инцидента, который произошел во Львове на праздновании свадьбы в ресторане "Соната" в жилом массиве Сихов. Гости стали свидетелями неожиданного визита людей в балаклавах, которых позже идентифицировали как представителей ТЦК.

"Только что мы были на праздновании свадьбы нашего юриста. Залетает ТЦК с двух сторон этого заведения, они врываются в помещение, не спрашивая, можно ли зайти. Что это ТЦК, просто догадались, потому что люди в балаклавах и с закрытыми лицами", — рассказал один из гостей свадьбы.

По словам юриста, эти мужчины начали дергать людей, а какую-то женщину даже ударили. В конце концов гости с криками "позор" выгнали людей в форме.

"Их люди просто взяли и выгнали. Почему? Потому что это беззаконие. Люди, которые были в балаклавах, не представились. Подошел к нам один сотрудник, который показал удостоверение ТЦК, когда мы спросили, где приказ, что он имеет право осуществлять оповещение, он развернулся и ушел", — подчеркнул юрист.

Напомним, в Киеве в канун концерта "Океана Эльзы" на площадке работники ТЦК устроили массовую облаву.

Также мы писали, что во Львове сотрудники ТЦК пошли искать военнообязанных в стриптиз-клубах. Это произошло в рамках рейда по ночным заведениям города.

Ранее мы писали, что представители ТЦК провели рейды по ресторанам и клубам в нескольких городах.