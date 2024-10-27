Блогер София Лоран хотела рассчитаться картой Сбербанка в заведении Львова

Блогер София Лоран. Фото: скриншот с видео

Блогера Софию Лоран во время посещения одного из заведений во Львове выгнали. Девушка хотела рассчитаться картой российского "Сбербанка".

Об этом Лоран сообщила в Instagram.

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Блогер в социальных сетях возмутилась, что ей якобы отказали в обслуживании в одном из заведений Львова из-за попытки рассчитаться картой "Сбербанка". По ее мнению, "никого не должно волновать, где она хранит деньги" и почему у нее есть карта российского банка.

Лоран считает, что это была слишком бурная реакция "из-за простого перевода банка".

"Подходят к моей сестре и говорят: "Ты л*рва, пошла ты на х*й. Ты русская". Из-за простого перевода банка. Вам не стыдно вообще?" — сказала она.

Напомним, львовский блогер Юра Скайф покинул Украину и, вероятно, находится в Польше. Мужчину уже внесли в базу "Миротворец" из-за дискредитации силовых структур Украины.

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