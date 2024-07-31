Во Львове мужчина требует 100 тысяч, иначе взорвет квартиру

Спасатели работают на месте происшествия. Фото: Telegram канал "Львівич"

В среду, 31 июля, во Львове молодой человек угрожает подорвать квартиру, если ему не переведут деньги. На месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

Читайте также:

Мужчина угрожает взорвать квартиру во Львове

Отмечается, инцидент произошел на проспекте Чорновила 45.

По словам Зинкевича, мужчине 20 лет.

"На проспекте Чорновила мужчина требует 100 тысяч гривен у родственников, в случае отказа он угрожает, что взорвет квартиру. Для этого он включил газ на кухне", — говорится в сообщении.

Депутат Львовского горсовета добавил, что аварийные службы отключили газ в доме.

"На месте работают все соответствующие службы", — написал он.

Впоследствии полиция попала в квартиру и сейчас продолжаются переговоры. Мужчина сидит на подоконнике и угрожает прыгнуть.

Мужчина угрожает прыгнуть из окна. Фото: Telegram канал "Львівич"

Ранее мы сообщали, что во Львове неизвестный разбил окно в припаркованном медицинском авто. Полиция разыскала 27-летнего мужчину.

А в Самборском районе Львовской области, в результате возгорания был уничтожен автомобиль. Из-за этого инцидента никто не пострадал.