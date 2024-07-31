Во Львове мужчина требует 100 тысяч, иначе взорвет квартиру

Во Львове мужчина угрожает взорвать квартиру и требует денег
В среду, 31 июля, во Львове молодой человек угрожает подорвать квартиру, если ему не переведут деньги. На месте работают соответствующие службы.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.
Мужчина угрожает взорвать квартиру во Львове
Отмечается, инцидент произошел на проспекте Чорновила 45.
По словам Зинкевича, мужчине 20 лет.
"На проспекте Чорновила мужчина требует 100 тысяч гривен у родственников, в случае отказа он угрожает, что взорвет квартиру. Для этого он включил газ на кухне", — говорится в сообщении.
Депутат Львовского горсовета добавил, что аварийные службы отключили газ в доме.
"На месте работают все соответствующие службы", — написал он.
Впоследствии полиция попала в квартиру и сейчас продолжаются переговоры. Мужчина сидит на подоконнике и угрожает прыгнуть.
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