У Львові чоловік вимагає 100 тисяч, інакше підірве квартиру

У Львові чоловік погрожує підірвати квартиру і вимагає гроші
У середу, 31 липня, у Львові молодий чоловік погрожує підривом квартири, якщо йому не перекажуть гроші. На місці працюють відповідні служби.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.
Чоловік погрожує підірвати квартиру у Львові
Зазначається, інцидент стався на проспекті Чорновола 45.
За словами Зінкевича, чоловікові 20 років.
"На проспекті Чорновола чоловік вимагає 100 тисяч гривень у родичів, у разі відмови він погрожує, що підірве квартиру. Для цього він увімкнув газ на кухні", — йдеться у повідомленні.
Депутат Львівської міськради додав, що аварійні служби вимкнули газ у будинку.
"На місці працюють всі відповідні служби", — написав він.
Згодом поліція все ж потрапила у квартиру і наразі тривають перемовини. Чоловік сидить на підвіконні та погрожує стрибнути.
Раніше ми повідомляли, що у Львові невідомий розбив вікно у припаркованому медичному авто. Поліція розшукала 27-річного чоловіка.
А у Самбірському районі на Львівщині, внаслідок загоряння було знищено автомобіль. Через цей інцидент ніхто не постраждав.
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