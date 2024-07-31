У Львові чоловік вимагає 100 тисяч, інакше підірве квартиру

Рятувальники працюють на місці події. Фото: Telegram-канал "Львівич"

У середу, 31 липня, у Львові молодий чоловік погрожує підривом квартири, якщо йому не перекажуть гроші. На місці працюють відповідні служби.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

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Зазначається, інцидент стався на проспекті Чорновола 45.

За словами Зінкевича, чоловікові 20 років.

"На проспекті Чорновола чоловік вимагає 100 тисяч гривень у родичів, у разі відмови він погрожує, що підірве квартиру. Для цього він увімкнув газ на кухні", — йдеться у повідомленні.

Депутат Львівської міськради додав, що аварійні служби вимкнули газ у будинку.

"На місці працюють всі відповідні служби", — написав він.

Згодом поліція все ж потрапила у квартиру і наразі тривають перемовини. Чоловік сидить на підвіконні та погрожує стрибнути.

Чоловік погрожує стрибнути з вікна. Фото: Telegram канал "Львівич"

Раніше ми повідомляли, що у Львові невідомий розбив вікно у припаркованому медичному авто. Поліція розшукала 27-річного чоловіка.

А у Самбірському районі на Львівщині, внаслідок загоряння було знищено автомобіль. Через цей інцидент ніхто не постраждав.