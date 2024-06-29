Председателя ЖСК Господар во Львове подозревают в мошенничестве по продаже несуществующих квартир

Судебное заседание. Иллюстративное фото: VSN

Во Львове глава правления жилищно-строительного кооператива "Господар" подозревается в мошенничестве. Он продавал несуществующие квартиры.

Об этом стало известно из материалов дела, опубликованных в реестре судебных решений.

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Продажа несуществующих квартир во Львове

По материалам дела, глава правления жилищно-строительного кооператива "Господар", зарегистрированного во Львове, сотрудничал с преступной группой, которая занималась продажей несуществующих квартир в жилом доме, к которому ЖСК не имел никакого отношения.

Следствие установило, что в мае 2021 года он, выступая в качестве посредника, заключил договор с покупателем квартиры в одном из львовских жилых комплексов, в котором указывалась оплата паевых взносов в ЖСК "Господар" и передача собственности на квартиру площадью 47,8 кв. м. В то же время фигурант не имел никакого отношения к строительству этого жилого комплекса.

После этого он передал инвестору фальшивый договор об уплате паевых взносов и квитанции, удостоверяющие его вклад в покупку квартиры, а он взамен передал главе правления ЖСК 663,1 тыс. грн. Средства фигурант не внес на счет кооператива, а распорядился ими по своему усмотрению.

Следователи объявили ему о подозрении 17 июня, а 25 июня Лычаковский районный суд избрал главе ЖСК меру пресечения в виде личного обязательства.

Имя подозреваемого следствие не разглашает, однако по информации аналитического портала YouControl, ОК "Жилищно-строительный кооператив "Господар" был зарегистрирован в 2017 году по адресу ул. Зеленая, 115б во Львове. Учредителями кооператива указано десять членов, а руководителем указан Максим Ткач. Он также имеет зарегистрированный ФЛП с кодами видов экономической деятельности на продажу стройматериалов.

Напомним, жителя Львова подозревают в содействии побега за границу военнообязанному украинцу. Мужчина изготовил фиктивные документы, за что попросил 5000 долларов. Организатора поймали с поличным.

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