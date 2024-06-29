Голову ЖБК Господар у Львові підозрюють у шахрайстві з продажу неіснуючих квартир

Судове засідання. Ілюстративне фото: VSN

У Львові голову правління житлово-будівельного кооперативу "Господар" підозрюють у шахрайстві. Він продавав неіснуючі квартири.

Про це стало відомо з матеріалів справи, що оприлюднені в реєстрі судових рішень.

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Продаж неіснуючих квартир у Львові

За матеріалами справи, голова правління житлово-будівельного кооперативу "Господар", зареєстрованого у Львові, співпрацював зі злочинною групою, яка займалася продажем неіснуючих квартир у житловому будинку, до якого ЖБК не мав жодного відношення.

Слідство встановило, що в травні 2021 року він, виступаючи як посередник, уклав договір із покупцем квартири в одному з львівських житлових комплексів, в якому зазначалась оплата пайових внесків до ЖБК "Господар" та передача власності на квартиру площею 47,8 кв. м. Водночас фігурант не мав жодного відношення до будівництва цього житлового комплексу.

Після цього він передав інвестору фальшивий договір про сплату пайових внесків та квитанції, що засвідчували його вклад в купівлю квартири, а він натомість передав голові правління ЖБК 663,1 тис. грн. Кошти фігурант не вніс на рахунок кооперативу, а розпорядився ними на власний розсуд.

Слідчі оголосили йому про підозру 17 червня, а 25 червня Личаківський районний суд обрав голові ЖБК запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Імені підозрюваного слідство не розголошує, проте за інформацією аналітичного порталу YouControl, ОК "Житлово-будівельний кооператив "Господар" був зареєстрований у 2017 році за адресою вул. Зелена, 115б у Львові. Засновниками кооперативу вказано десятеро членів, а керівником вказаний Максим Ткач. Він також має зареєстрований ФОП з кодами видів економічної діяльності на продаж будматеріалів.

Нагадаємо, мешканця Львова підозрюють у сприянні втечі за кордон військовозобов'язаному українцю. Чоловік виготовив фіктивні документи, за що попросив 5 000 доларів. Організатора спіймали на гарячому.

Раніше Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення прикордонників про заборону на перетин кордону для чоловіка, виключеного з військового обліку через судимість. Суд визнав, що рішення прикордонників порушило його право на свободу пересування.