Во Львове хирурги прооперировали 7-летнего мальчика из Запорожья, который имел врожденный порок глаза

Иван вместе с родителями. Фото: "Охматдет"

Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" украинские хирурги совместно с немецким коллегой прооперировали 7-летнего Ивана, у которого врожденный порок — птоз левого глаза. Из-за полномасштабного вторжения операцию отложили на два года.

Об этом информирует пресс-служба больницы "Охматдет" .

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Детали операции

Как рассказала мать мальчика, узнали, что немецкий пластический хирург Клаус Экснер снова приедет в "Охматдет" — спланировали поездку. После консультации мальчика сразу прооперировали.

"Операция прошла хорошо. У нас сын очень эмоциональный и нервный по характеру. Он даже второй глаз после операции не открывал. Всего боялся. Спасибо врачам. Мы этого ждали 7 лет. Очень классно, что в Украину приезжают специалисты европейского уровня и учат наших врачей", — отметила мама 7-летнего Ивана Алина.

Добавим, птоз — это патологическое расположение верхнего века (опущения) по отношению к глазу. У детей часто бывает врожденным или сочетается с некоторыми синдромами и заболеваниями.

Основные симптомы птоза:

опущение веки;

заброс головы;

регулярное поднятие бровей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове американские хирурги миссии Face to Face будут оперировать украинцев на базе реабилитационного центра "Несокрушимые". Это уже третья миссия Face to Face в Украине, в рамках которой ранее прооперировали 50 пациентов и еще 80 — проконсультировали.

Также мы писали, что Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" медики прооперировали 6-летнюю девочку, которая проглотила деталь от средства для ингаляций (небулу). С жалобой в состоянии глотать и рвотным рефлексом мать с девочкой оказались в больнице.