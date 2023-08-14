У Львові хірурги прооперували 7-річного хлопчика із Запоріжжя, який мав вроджену ваду ока
У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" українські хірурги спільно з німецьким колегою прооперували 7-річного Івана, який мав вроджену ваду — птоз лівого ока. Через повномасштабне вторгення операцію відклали на два роки.
Про це інформує пресслужба лікарні "Охматдит".
Деталі операції
Як розповіла мати хлопчика, дізналися що німецький пластичний хірург Клаус Екснер знову приїде до "Охматдиту" — спланували поїздку. Після консультації хлопчика одразу прооперували.
"Операція пройшла добре. У нас син дуже емоційний й нервовий по характеру. Він навіть друге око після операції не розплющував. Всього боявся. Дуже дякуємо лікарям. Ми цього чекали 7 років. Дуже класно, що до України приїжджають спеціалісти європейського рівня і навчають наших лікарів", — зазначила мама 7-річного Івана Аліна.
Додамо, птоз — це патологічне розташування верхньої повіки (опущення) по відношенню до ока. У дітей часто буває вродженим або поєднується з деякими синдромами та захворюваннями.
Основні симптоми птозу:
- опущення повік;
- закидання голови;
- регулярне підняття брів.
Нагадаємо, ми ранвше писали, що у Львові американські хірурги місії Face to Face оперуватимуть українців на базі реабілітаційного центру "Незламні". Це вже третя місія Face to Face в Україні, в межах якої раніше прооперували 50 пацієнтів, та ще 80 — проконсультували.
Також, ми писали, що У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" медики прооперували 6-річну дівчинку, яка проковтнула деталь від засобу для інгаляцій (небулу). Зі скаргою у невзмозі ковтати та блювотим рефлексом мати з дівчинкою опинились у лікарні.