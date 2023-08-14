У Львові хірурги прооперували 7-річного хлопчика із Запоріжжя, який мав вроджену ваду ока

Іван разом з батьками. Фото: "Охматдит"

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" українські хірурги спільно з німецьким колегою прооперували 7-річного Івана, який мав вроджену ваду — птоз лівого ока. Через повномасштабне вторгення операцію відклали на два роки.

Про це інформує пресслужба лікарні "Охматдит".

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Деталі операції

Як розповіла мати хлопчика, дізналися що німецький пластичний хірург Клаус Екснер знову приїде до "Охматдиту" — спланували поїздку. Після консультації хлопчика одразу прооперували.

"Операція пройшла добре. У нас син дуже емоційний й нервовий по характеру. Він навіть друге око після операції не розплющував. Всього боявся. Дуже дякуємо лікарям. Ми цього чекали 7 років. Дуже класно, що до України приїжджають спеціалісти європейського рівня і навчають наших лікарів", — зазначила мама 7-річного Івана Аліна.

Додамо, птоз — це патологічне розташування верхньої повіки (опущення) по відношенню до ока. У дітей часто буває вродженим або поєднується з деякими синдромами та захворюваннями.

Основні симптоми птозу:

опущення повік;

закидання голови;

регулярне підняття брів.

Нагадаємо, ми ранвше писали, що у Львові американські хірурги місії Face to Face оперуватимуть українців на базі реабілітаційного центру "Незламні". Це вже третя місія Face to Face в Україні, в межах якої раніше прооперували 50 пацієнтів, та ще 80 — проконсультували.

Також, ми писали, що У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" медики прооперували 6-річну дівчинку, яка проковтнула деталь від засобу для інгаляцій (небулу). Зі скаргою у невзмозі ковтати та блювотим рефлексом мати з дівчинкою опинились у лікарні.