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Во Львове хирурги прооперировали парня, который не мог дышать носом

15 августа 2023 14:50
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове хирурги прооперировали парня, который не мог дышать носом
Хирурги в операционной. Фото: "Охматдет"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" прооперировали 18-летнего парня с расщелиной губы. У парня челюсть была размера 5-летнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе больницы "Охматдет" .

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Как рассказали в больнице, Константин родом из Самбора, родился с расщелиной губы, его прооперировали в слишком раннем возрасте. Судя по тому, что у парня были плотные и деформирующие рубцы, операция была очень травматичной. Это привело к деформации перегородки носа, поэтому Константин не мог дышать носом.

"Во время первой операции в марте парню сделали дистракцию верхней челюсти. Удалось на максимальное расстояние вытянуть верхнюю челюсть. Мы достигли прекрасного результата — полтора сантиметра. Это невозможно было сделать ортодонтично. Во время второй операции мы сняли дистрактор. Также сделали открытую риносептопластику. То есть, сформировали перегородку носа и внешний нос полностью", — отметила челюстно-лицевой хирург Кристина Пограничная.

Теперь парень будет продолжать лечение у ортодонта. Это позволит увеличить верхнюю челюсть. По результатам реабилитации врачи будут определять, нужна ли Константину дополнительная операция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" украинские хирурги совместно с немецким коллегой прооперировали 7-летнего Ивана, у которого врожденный порок — птоз левого глаза. Из-за полномасштабного вторжения операцию отложили на два года.

Также мы писали, что Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" медики прооперировали 6-летнюю девочку, которая проглотила деталь от средства для ингаляций (небулу). С жалобой о невозможности проглатывать и рвотым рефлексом мать с девочкой оказались в больнице.

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