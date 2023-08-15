У Львові хірурги прооперували хлопця, який не міг дихати носом

Хірурги в операційній. Фото: "Охматдит"

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" прооперували 18-річного хлопця із розщілиною губи і піднебіння. У хлопця щелепа була розміру 5-річної дитини.

Про це повідомили у пресслужбі лікарні "Охматдит".

Читайте також:

Історія хлопця з Львівщини

Як розповіли у лікарні, Костянтин родом із Самбора, народився із розщілиною губи і піднебіння, його прооперували у надто ранньому віці. Судячи із того, що у хлопця були щільні і деформуючі рубці — операція була дуже травматичною. Це спричинило деформацію перегородки носа, тому Констянтин не міг дихати носом.

"Під час першої операції у березні хлопцю зробили дистракцію верхньої щелепи. Вдалося на максимальну відстань витягнути верхню щелепу. Ми досягли прекрасного результату — півтора сантиметри. Це неможливо було зробити ортодонтично. Під час другої операції ми зняли дистрактор. Також зробили відкриту риносептопластику. Тобто, сформували перегородку носа і зовнішній ніс повністю", — зазначила щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Тепер хлопець буде продовжувати лікування в ортодонта. Це дасть можливість збільшити верхню щелепу. За результатами реабілітації лікарі будуть визначати, чи потрібна Костянтину додаткова операція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" українські хірурги спільно з німецьким колегою прооперували 7-річного Івана, який мав вроджену ваду — птоз лівого ока. Через повномасштабне вторгнення операцію відклали на два роки.

Також, ми писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" медики прооперували 6-річну дівчинку, яка проковтнула деталь від засобу для інгаляцій (небулу). Зі скаргою про неможливість ковтати та блювотим рефлексом мати з дівчинкою опинились у лікарні.