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У Львові хірурги прооперували хлопця, який не міг дихати носом

15 серпня 2023 14:50
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові хірурги прооперували хлопця, який не міг дихати носом
Хірурги в операційній. Фото: "Охматдит"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" прооперували 18-річного хлопця із розщілиною губи і піднебіння. У хлопця щелепа була розміру 5-річної дитини.

Про це повідомили у пресслужбі лікарні "Охматдит".

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Історія хлопця з Львівщини

Як розповіли у лікарні, Костянтин родом із Самбора, народився із розщілиною губи і піднебіння, його прооперували у надто ранньому віці. Судячи із того, що у хлопця були щільні і деформуючі рубці  — операція була дуже травматичною. Це спричинило деформацію перегородки носа, тому Констянтин не міг дихати носом.

"Під час першої операції у березні хлопцю зробили дистракцію верхньої щелепи. Вдалося на максимальну відстань витягнути верхню щелепу. Ми досягли прекрасного результату  — півтора сантиметри. Це неможливо було зробити ортодонтично. Під час другої операції ми зняли дистрактор. Також зробили відкриту риносептопластику. Тобто, сформували перегородку носа і зовнішній ніс повністю",  — зазначила щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Тепер хлопець буде продовжувати лікування в ортодонта. Це дасть можливість збільшити верхню щелепу. За результатами реабілітації лікарі будуть визначати, чи потрібна Костянтину додаткова операція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" українські хірурги спільно з німецьким колегою прооперували 7-річного Івана, який мав вроджену ваду  — птоз лівого ока. Через повномасштабне вторгнення операцію відклали на два роки.

Також, ми писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" медики прооперували 6-річну дівчинку, яка проковтнула деталь від засобу для інгаляцій (небулу).  Зі скаргою про неможливість ковтати та блювотим рефлексом мати з дівчинкою опинились у лікарні.

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