Во Львове хирурги сделали сложную операцию на легких, не раскрывая грудную клетку — детали
Во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре хирурги удалили пораженное легкое мужчине. Для проведения операции врачи впервые не вскрывали грудную клетку.
Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения в Facebook в четверг, 29 февраля.
Во Львове сделали операцию без вскрытия грудной клетки
Известно, что хирурги удалили 66-летнему пациенту правое легкое со злокачественным новообразованием. Для этого они сделали только один маленький разрез размером 6 см.
В медицинском заведении рассказали, что больше года назад мужчину начали беспокоить боли в грудной клетке и одышка. Более 8 месяцев ему лечили сердце, однако когда мужчине стало хуже — направили его во Львовский онкоцентр.
"У мужчины обнаружили рак правого легкого во II стадии. Команда онкоцентра разработала для пациента индивидуальный план лечения", — рассказали в Центре.
Пациенту назначили химиотерапию, благодаря которой опухоль уменьшилась на 30%, а затем решили провести оперативное вмешательство, чтобы полностью ее убрать.
"Поскольку новообразование пациента было распространено на главный бронх, удалять нужно было все правое легкое", — уточнил заведующий торакальным отделением Игорь Гипп.
Кроме того, хирурги впервые удаляли целое легкое с помощью видеокамер.
"Поскольку легкое имеет опухоль, его очень важно не повредить во время операции и забрать из организма целым, для этого мы поместили его в специальный мешочек и тогда вытащили его через порт", — отметил врач.
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