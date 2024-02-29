Во Львове хирурги сделали сложную операцию на легких, не раскрывая грудную клетку — детали

Хирурги с прооперированным пациентом. Фото: Facebook/Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр

Во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре хирурги удалили пораженное легкое мужчине. Для проведения операции врачи впервые не вскрывали грудную клетку.

Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения в Facebook в четверг, 29 февраля.

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Известно, что хирурги удалили 66-летнему пациенту правое легкое со злокачественным новообразованием. Для этого они сделали только один маленький разрез размером 6 см.

В медицинском заведении рассказали, что больше года назад мужчину начали беспокоить боли в грудной клетке и одышка. Более 8 месяцев ему лечили сердце, однако когда мужчине стало хуже — направили его во Львовский онкоцентр.

"У мужчины обнаружили рак правого легкого во II стадии. Команда онкоцентра разработала для пациента индивидуальный план лечения", — рассказали в Центре.

Пациенту назначили химиотерапию, благодаря которой опухоль уменьшилась на 30%, а затем решили провести оперативное вмешательство, чтобы полностью ее убрать.

"Поскольку новообразование пациента было распространено на главный бронх, удалять нужно было все правое легкое", — уточнил заведующий торакальным отделением Игорь Гипп.

Кроме того, хирурги впервые удаляли целое легкое с помощью видеокамер.

"Поскольку легкое имеет опухоль, его очень важно не повредить во время операции и забрать из организма целым, для этого мы поместили его в специальный мешочек и тогда вытащили его через порт", — отметил врач.

Скриншот сообщения медицинского учреждения

Скриншот сообщения медицинского учреждения

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