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У Львові хірурги зробили складну операцію на легенях, не розкриваючи грудну клітку — деталі

29 лютого 2024 19:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові хірурги зробили складну операцію на легенях, не розкриваючи грудну клітку — деталі
Хірурги з прооперованим пацієнтом. Фото: Facebook/Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівському онкологічному регіональному лікувально діагностичному центрі хірурги видалили уражену легеню чоловіку. Для проведення операції лікарі вперше не розкривали грудну клітку.

Про це повідомила пресслужба медичного закладу у Facebook в четвер, 29 лютого.

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Відомо, що хірурги видалили 66-річному пацієнту праву легеню зі злоякісним новоутворенням. Для цього вони зробили лише один невеличкий розріз розміром 6 см. 

У медичному закладі розповіли, що понад рік тому чоловіка почали турбувати болі у грудній клітці та задишка. Понад 8 місяців йому лікували серце, однак коли чоловіку стало гірше — направили його до Львівського онкоцентру.

"У чоловіка виявили рак правої легені у II стадії. Команда онкоцентру розробила для пацієнта індивідуальний план лікування", — розповіли в Центрі.

Пацієнту призначили хіміотерапію, завдяки якій пухлина зменшилася на 30%, а далі вирішили провести оперативне втручання, аби повністю її прибрати.

"Оскільки новоутворення пацієнта було поширене на головний бронх, видаляти потрібно було усю праву легеню", — уточнив завідувач торакального відділення Ігор Гіпп.

Крім того, хірурги вперше видаляли цілу легеню за допомогою відеокамер.

"Оскільки легеня має пухлину, її дуже важливо не пошкодити під час операції і забрати з організму цілою, для цього ми помістили її у спеціальний мішечок і тоді витягнули її через порт", — зауважив лікар.

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Скриншот допису медичного закладу
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Скриншот допису медичного закладу

Нагадаємо, дитячі хірурги прооперували маленького одесита з рідкісною генетичною аномалією. В однорічного хлопчика був язик впʼятеро більший за норму, всього в Україні двоє таких дітей.

Також ми писали, що у Львові хірурги видалили у 48-річного пацієнта 90% товстого кишківника. Це допомогло врятувати чоловікові життя у практично безвихідній ситуації.

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Львів
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