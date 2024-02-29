У Львові хірурги зробили складну операцію на легенях, не розкриваючи грудну клітку — деталі

Хірурги з прооперованим пацієнтом. Фото: Facebook/Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

У Львівському онкологічному регіональному лікувально діагностичному центрі хірурги видалили уражену легеню чоловіку. Для проведення операції лікарі вперше не розкривали грудну клітку.

Про це повідомила пресслужба медичного закладу у Facebook в четвер, 29 лютого.

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Відомо, що хірурги видалили 66-річному пацієнту праву легеню зі злоякісним новоутворенням. Для цього вони зробили лише один невеличкий розріз розміром 6 см.

У медичному закладі розповіли, що понад рік тому чоловіка почали турбувати болі у грудній клітці та задишка. Понад 8 місяців йому лікували серце, однак коли чоловіку стало гірше — направили його до Львівського онкоцентру.

"У чоловіка виявили рак правої легені у II стадії. Команда онкоцентру розробила для пацієнта індивідуальний план лікування", — розповіли в Центрі.

Пацієнту призначили хіміотерапію, завдяки якій пухлина зменшилася на 30%, а далі вирішили провести оперативне втручання, аби повністю її прибрати.

"Оскільки новоутворення пацієнта було поширене на головний бронх, видаляти потрібно було усю праву легеню", — уточнив завідувач торакального відділення Ігор Гіпп.

Крім того, хірурги вперше видаляли цілу легеню за допомогою відеокамер.

"Оскільки легеня має пухлину, її дуже важливо не пошкодити під час операції і забрати з організму цілою, для цього ми помістили її у спеціальний мішечок і тоді витягнули її через порт", — зауважив лікар.

Скриншот допису медичного закладу

Скриншот допису медичного закладу

Нагадаємо, дитячі хірурги прооперували маленького одесита з рідкісною генетичною аномалією. В однорічного хлопчика був язик впʼятеро більший за норму, всього в Україні двоє таких дітей.

Також ми писали, що у Львові хірурги видалили у 48-річного пацієнта 90% товстого кишківника. Це допомогло врятувати чоловікові життя у практично безвихідній ситуації.