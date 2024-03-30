Во Львове парень нецензурно высказывался в школе — как наказали его отца

Школьный класс. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове несовершеннолетний юноша использовал нецензурную лексику в школе. Отца ученика суд признал виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, за что оштрафовал его на 850 грн.

Об этом сообщает Zaxid.Net.

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По данным судебного приговора, молодой человек учится в школе №82 во Львове. В декабре-январе школьник регулярно совершал мелкое хулиганство, нецензурно высказывался в учебном заведении и обидно называл школьников и учителей.

В полицию поступило заявление об ученике и правоохранители составили протокол на отца о совершении админправонарушения из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

На суд мужчина не явился, однако его сочли виновным в неисполнении родительских обязанностей и обязали выплатить штраф в размере 850 грн.

Напомним, во Львовской области суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать школьницы, воровавшей вещи у учеников и учителей. Женщине придется заплатить штраф в размере 1700 грн.

Ранее мы писали о том, что во Львове суд признал виновным в мелком хулиганстве мужчину, занимавшегося оральными утехами в общественном месте. Его наказали штрафом в размере 119 грн.