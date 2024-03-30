У Львові хлопець нецензурно висловлювався в школі — як покарали його батька

Шкільний клас. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові неповнолітній хлопець використовував нецензурну лексику у школі. Батька учня суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов'язків, за що оштрафував його на 850 грн.

Про це повідомляє Zaxid.Net.

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За даними судового вироку, хлопець навчається у школі №82 у Львові. Протягом грудня-січня школяр регулярно чинив дрібне хуліганство, нецензурно висловлювався в навчальному закладі та образливо називав школярів і вчителів.

До поліції надійшла заява про учня і правоохоронці склали протокол на батька про вчинення адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків.

На суд чоловік не з'явився, однак його визнали винним у невиконанні батьківських обов’язків та зобов'язали виплатити штраф у розмірі 850 грн.

Нагадаємо, на Львівщині суд оштрафував за неналежне виконання батьківських обов'язків мати школярки, яка крала речі в учнів та вчителів. Жінці доведеться сплатити штраф у розмірі 1700 грн.

Раніше ми писали про те, що у Львові суд визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який займався оральними втіхами у громадському місці. Його покарали штрафом у розмірі 119 грн.