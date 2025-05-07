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Во Львове фирма незаконно построила площадку для авто — приговор

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Дата публикации 7 мая 2025 14:59
Во Львове компания незаконно завладела землей — решение суда
Решение суда. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове компания незаконно завладела коммунальной землей и построила там площадку для автомобилей. Следовательно, более чем 42 сотки земли, принадлежащие общине Львова, долгое время использовались без всяких правовых оснований.

Об этом информирует Юридический департамент Львовского городского совета в Facebook.

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Во Львове компания незаконно пользовалась коммунальной землей

Итак, суд обязал компанию "БОС АВТО Украина" освободить коммунальную землю на Кульпарковской, 222. Отмечается, что более 42 соток земли, принадлежащих общине Львова, долгое время использовались без всяких правовых оснований.

По данным суда, ООО "БОС АВТО Украина" самовольно обустроило на этой территории площадку для продажи автомобилей, установив охранную будку и ограждение.

Зато никаких решений городского совета о передаче этого участка в пользование или аренду не принималось. А в государственных реестрах отсутствует любая информация о законном праве владения. Соответственно, в городской бюджет не поступало никакой платы за пользование землей.

Львів суд
Площадка для автомобилей, которую незаконно построила компания во Львове. Фото: Юридический департамент Львовского городского совета

Львовский городской совет неоднократно обращался к предпринимателю с требованием добровольно освободить территорию, однако все обращения оставались без ответа. В результате город подал иск в суд.

В январе Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил этот иск — компанию обязали демонтировать временное сооружение, забор и освободить земельный участок.

Сегодня "БОС АВТО" отказалось от поданной апелляционной жалобы, а суд закрыл апелляционное производство по рассмотрению последней. Учитывая это, вступает в силу решение суда первой инстанции, принятое в январе.

Львів суд
Скриншот сообщения Юридического департамента Львовского городского совета

Отметим, что мэр Львова Садовый жестко отреагировал на возможное строительство возле аэропорта.

Ранее городской голова Львова раскритиковал инициаторов развития Сокольников.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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