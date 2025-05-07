У Львові компанія незаконно заволоділа землею — рішення суду

Рішення суду. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові компанія незаконно заволоділа комунальною землею й побудувала там майданчик для автомобілів. Відтак, більш ніж 42 сотки землі, що належать громаді Львова, довгий час використовувалися без жодних правових підстав.

Про це інформує Юридичний департамент Львівської міської ради у Facebook.

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У Львові компанія незаконно користувалася комунальною землею

Отже, суд зобов’язав компанію "БОС АВТО Україна" звільнити комунальну землю на Кульпарківській, 222. Зазначається, що понад 42 сотки землі, що належать громаді Львова, довгий час використовувалися без жодних правових підстав.

За даними суду, ТОВ "БОС АВТО Україна" самовільно облаштувало на цій території майданчик для продажу автомобілів, встановивши охоронну будку та огорожу.

Натомість жодних рішень міської ради про передачу цієї ділянки в користування чи оренду не приймалося. А в державних реєстрах відсутня будь-яка інформація про законне право володіння. Відповідно, до міського бюджету не надходило жодної плати за користування землею.

Майданчик для автівок, який незаконно побудувала компанія у Львові. Фото: Юридичний департамент Львівської міської ради

Львівська міська рада неодноразово зверталася до підприємця з вимогою добровільно звільнити територію, однак усі звернення залишалися без відповіді. У результаті місто подало позов до суду.

У січні Господарський суд Львівської області задовольнив цей позов — компанію зобовʼязано демонтувати тимчасову споруду, паркан та звільнити земельну ділянку.

Сьогодні "БОС АВТО" відмовилось від поданої апеляційної скарги, а суд закрив апеляційне провадження з розгляду останньої. З огляду на це, набирає чинності рішення суду першої інстанції прийняте в січні.

Скриншот повідомлення Юридичного департаменту Львівської міської ради

Зазначимо, що мер Львова Садовий жорстко відреагував на можливе будівництво біля аеропорту.

Раніше міський голова Львова розкритикував ініціаторів розбудови Сокільників.