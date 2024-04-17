Во Львове врачи спасли 4-летнюю девочку из Ирландии — ей сделали уникальную операцию
Львовские детские нейрохирурги проделали уникальную операцию, чтобы спасти 4-летнюю девочку из Северной Ирландии от тяжелых судорожных припадков, которые угрожали жизни и сдерживали ее развитие. Эта история стала возможной благодаря усилиям медицинской команды больницы Святого Николая.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
Уникальная операция для девочки из Ирландии
Рейчел Гриббен, третья дочь в своей семье, прибыла из небольшого городка в Северной Ирландии вместе со своей семьей в Украину в поисках медицинской помощи. Уже в возрасте полутора лет она начала отставать в развитии, а также стали заметны необычные подергивания тела. Впоследствии у ребенка развились тяжелые судорожные приступы, и ей был поставлен диагноз эпилепсии с эпилептическими спазмами.
"Это такой вид судорог, при которых по всему головному мозгу возникают разряды. Также врачи обнаружили фокально-кортикальную дисплазию, то есть плохо развиты извилины мозга, которые и провоцировали судороги", — объясняют специалисты.
Ее родители отправились в поисках лучших специалистов, и их путь привел к львовским врачам. Главными специалистами, отвечающими за операцию, стали нейрохирурги больницы Святого Николая. Они произвели удаление части полушария мозга, где находилась патология, которая вызывала судороги.
"Мы выбрали интересный — комбинированный доступ. Поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и поэтапно отсоединили. А потом — удалили полностью. Крайне важно было быть максимально далеко от участка, отвечающего за движения конечностями", — рассказывает Михаил. Ловга, врач-нейрохирург, руководитель направления детской нейрохирургии и психоневрологии Больницы Святого Николая.
После успешной операции Рейчел вместе с родителями вернулась домой в Северную Ирландию.
Напомним, что во Львове с 28 по 29 апреля состоится миссия Reconstruction, во время которой ведущие специалисты из США приедут, чтобы помочь врачам исправить самые сложные пороки лица и шеи после минно-взрывных ранений наших защитников.
Также мы рассказывали историю бойца, который учится ходить заново.
Читайте Новини.LIVE!