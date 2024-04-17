Во Львове врачи спасли 4-летнюю девочку из Ирландии — ей сделали уникальную операцию

Медики больницы Святого Николая с 4-летней Рейчел. Фото: Первое медицинское объединение Львова / Facebook

Львовские детские нейрохирурги проделали уникальную операцию, чтобы спасти 4-летнюю девочку из Северной Ирландии от тяжелых судорожных припадков, которые угрожали жизни и сдерживали ее развитие. Эта история стала возможной благодаря усилиям медицинской команды больницы Святого Николая.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

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Рейчел Гриббен, третья дочь в своей семье, прибыла из небольшого городка в Северной Ирландии вместе со своей семьей в Украину в поисках медицинской помощи. Уже в возрасте полутора лет она начала отставать в развитии, а также стали заметны необычные подергивания тела. Впоследствии у ребенка развились тяжелые судорожные приступы, и ей был поставлен диагноз эпилепсии с эпилептическими спазмами.

"Это такой вид судорог, при которых по всему головному мозгу возникают разряды. Также врачи обнаружили фокально-кортикальную дисплазию, то есть плохо развиты извилины мозга, которые и провоцировали судороги", — объясняют специалисты.

Ее родители отправились в поисках лучших специалистов, и их путь привел к львовским врачам. Главными специалистами, отвечающими за операцию, стали нейрохирурги больницы Святого Николая. Они произвели удаление части полушария мозга, где находилась патология, которая вызывала судороги.

"Мы выбрали интересный — комбинированный доступ. Поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и поэтапно отсоединили. А потом — удалили полностью. Крайне важно было быть максимально далеко от участка, отвечающего за движения конечностями", — рассказывает Михаил. Ловга, врач-нейрохирург, руководитель направления детской нейрохирургии и психоневрологии Больницы Святого Николая.

После успешной операции Рейчел вместе с родителями вернулась домой в Северную Ирландию.

Напомним, что во Львове с 28 по 29 апреля состоится миссия Reconstruction, во время которой ведущие специалисты из США приедут, чтобы помочь врачам исправить самые сложные пороки лица и шеи после минно-взрывных ранений наших защитников.

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