У Львові пластичні хірурги зі США лікуватимуть військових — як записатись

Лікарі-хірурги під час операції. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові з 28 по 29 квітня відбудеться місія Reconstruction, під час якої провідні спеціалісти зі Сполучених Штатів приїдуть, щоб допомогти лікарям виправити найскладніші вади обличчя та шиї після мінно-вибухових поранень наших захисників. Усі консультації та операції безплатні.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

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Американські пластичні та щелепно-лицеві хірурги працюватимуть разом з українськими колегами у відділенні хірургії голови та шиї Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи та Кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Візит медиків зі США триватиме два дні:

28 квітня будуть проводити консультації.

29 квітня з українськими лікарями працюватимуть пластичні і щелепно-лицеві хірурги зі США.

Щоб записатись на консультацію або операцію, звертайтесь за телефонами:

0671003087 — лікар Володимир Вовк

0934860622 — лікар Остап Лука

Усі консультації та операції є безплатними. Місія Reconstruction проводиться за підтримки медичної організації LEAP Global Missions, Християнської медичної асоціації України та громадської організації Razom for Ukraine.

Нагадаємо, що у Львівській області ветерани війни та їхні родичі, які мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату, можуть безплатно пройти навчання в автошколах. Курс триває 11 тижнів — 64 години теорії та 40 годин практики.

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