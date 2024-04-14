Во Львове пластические хирурги из США будут лечить военных — как записаться
Во Львове с 28 по 29 апреля состоится миссия Reconstruction, во время которой ведущие специалисты из Соединенных Штатов приедут, чтобы помочь врачам исправить сложные пороки лица и шеи после минно-взрывных ранений наших защитников. Все консультации и операции бесплатные.
Об этом сообщает Львовская ОВА.
Запись военных к американским врачам
Американские пластические и челюстно-лицевые хирурги будут работать с украинскими коллегами в отделении хирургии головы и шеи Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы и Кафедры хирургической и ортопедической стоматологии ФПДО Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.
Визит медиков из США продлится два дня:
- 28 апреля будут проводить консультации.
- 29 апреля с украинскими врачами будут работать пластические и челюстно-лицевые хирурги из США.
Для записи на консультацию или операцию обращайтесь по телефонам:
- 0671003087 — врач Владимир Вовк
- 0934860622 — врач Остап Лука
Все консультации и операции бесплатные. Миссия Reconstruction проводится при поддержке медицинской организации LEAP Global Missions, Христианской медицинской ассоциации Украины и общественной организации Razom for Ukraine.
Напомним, что во Львовской области ветераны войны и их родственники, имеющие инвалидность с нарушением опорно-двигательного аппарата, могут бесплатно пройти обучение в автошколах. Курс длится 11 недель — 64 часа теории и 40 часов практики.
Также мы рассказывали историю бойца, который учится ходить заново.
Читайте Новини.LIVE!