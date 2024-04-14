Во Львове пластические хирурги из США будут лечить военных — как записаться

Врачи-хирурги во время операции. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове с 28 по 29 апреля состоится миссия Reconstruction, во время которой ведущие специалисты из Соединенных Штатов приедут, чтобы помочь врачам исправить сложные пороки лица и шеи после минно-взрывных ранений наших защитников. Все консультации и операции бесплатные.

Об этом сообщает Львовская ОВА.

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Американские пластические и челюстно-лицевые хирурги будут работать с украинскими коллегами в отделении хирургии головы и шеи Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы и Кафедры хирургической и ортопедической стоматологии ФПДО Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Визит медиков из США продлится два дня:

28 апреля будут проводить консультации.

29 апреля с украинскими врачами будут работать пластические и челюстно-лицевые хирурги из США.

Для записи на консультацию или операцию обращайтесь по телефонам:

0671003087 — врач Владимир Вовк

0934860622 — врач Остап Лука

Все консультации и операции бесплатные. Миссия Reconstruction проводится при поддержке медицинской организации LEAP Global Missions, Христианской медицинской ассоциации Украины и общественной организации Razom for Ukraine.

Напомним, что во Львовской области ветераны войны и их родственники, имеющие инвалидность с нарушением опорно-двигательного аппарата, могут бесплатно пройти обучение в автошколах. Курс длится 11 недель — 64 часа теории и 40 часов практики.

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