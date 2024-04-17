У Львові лікарі врятували 4-річну дівчинку з Ірландії — їй зробили унікальну операцію

Медики лікарні Святого Миколая з 4-річною Рейчел. Фото: Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

Львівські дитячі нейрохірурги виконали унікальну операцію, щоб врятувати 4-річну дівчинку із Північної Ірландії від важких судомних нападів, які загрожували життю та стримували її розвиток. Ця історія стала можливою завдяки зусиллям медичної команди лікарні Святого Миколая.

Про це розповідає Перше медичне об’єднання Львова.

Читайте також:

Унікальна операція для дівчинки з Ірландіії

Рейчел Гріббен, третя донечка у своїй родині, прибула із невеликого містечка у Північній Ірландії разом із своєю сім'єю до України в пошуках медичної допомоги. Вже у віці півтора роки вона почала відстаюти в розвитку, а також стали помітні незвичні посмикування тіла. Згодом у дитини розвинулися важкі судомні напади, і їй було поставлено діагноз епілепсії з епілептичними спазмами.

"Це такий вид судом, за яких по всьому головному мозку виникають розряди. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які і провокували судоми", — пояснюють фахівці.

Її батьки відправилися у пошуках найкращих спеціалістів, і їх шлях привів до львівських лікарів. Головними спеціалістами, які відповідали за операцію, стали нейрохірурги лікарні Святого Миколая. Вони здійснили видалення частини півкулі мозку, де знаходилася патологія, яка спричиняла судоми.

"Ми вибрали цікавий — комбінований доступ. Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно від’єднали. А потім — видалили повністю. Вкрай важливо було бути максимально далеко від ділянки, яка відповідає за рухи кінцівками", — розповідає Михайло Ловга, лікар-нейрохірург, керівник напрямку дитячої нейрохірургії та психоневрології Лікарні Святого Миколая.

Після успішної операції Рейчел разом з батьками повернулася додому до Північної Ірландії.

Нагадаємо, що у Львові з 28 по 29 квітня відбудеться місія Reconstruction, під час якої провідні спеціалісти зі США приїдуть, щоб допомогти лікарям виправити найскладніші вади обличчя та шиї після мінно-вибухових поранень наших захисників.

Також ми розповідали історію бійця, який вчиться заново ходити.