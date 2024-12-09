Во Львове мать через суд вернула младенца, который оставил в "Окне жизни"

"Окно жизни". Иллюстративное фото: kremen.today

Во Львове мать оставила младенца в "Окне жизни", а затем передумала и вернулась. Врачи обнаружили у нее послеродовую депрессию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В мае 2024 года женщина покинула младенца в "Окне жизни" Львовского областного перинатального центра. Но потом она пришла забрать ребенка.

Врачи не могли сразу вернуть сына женщины, потому что в роддоме начались юридические процессы в отношении него.

Выяснилось, что ребенка она родила в Харькове, а позже переехала во Львов и у нее резко изменилось психологическое состояние: появилось чувство сильной тревоги за будущее ребенка, связанное с войной. Она переживала, что не сможет финансово обеспечивать ребенка.

После консультации специалиста женщина поняла, что у нее послеродовая депрессия и она приняла необдуманное решение, оставив ребенка.

Решение суда

Во время суда женщина смогла доказать свое отцовство, поэтому ее иск удовлетворили и врачи отдали ее ребенка. Известно, что за пять лет работы "Окна жизни" это первый случай, когда мать вернулась за ребенком.

Напомним, в Харькове судили бывшего студента, который покинул учебу в университете и задолжал заведению деньги.

А во Львовской области мужчина судился с ГПСУ из-за того, что его не выпустили за границу. У мужчины есть усыновленный ребенок, лишенный родительской опеки.