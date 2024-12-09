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У Львові мати лишила немовля, але передумала — рішення суду

9 грудня 2024 08:30
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові матір через суд повернула немовля, яке лишила у "Вікні життя"
"Вікно життя". Ілюстративне фото: kremen.today
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові матір залишила немовля у "Вікні життя", а потім передумала й повернулася. Лікарі виявили у неї післяпологову депресію.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У травні 2024 року жінка залишила немовля у "Вікні життя" Львівського обласного перинатального центру. Але згодом вона прийшла забрати дитину.

Лікарі не могли одразу повернути сина жінки, бо у пологовому почалися юридичні процеси щодо нього.

З'ясувалося, що дитину вона народила у Харкові, а згодом переїхала до Львова й у неї різко змінився психологічний стан: з'явилось почуття сильної тривоги за майбутнє дитини, пов'язане з війною. Вона хвилювалася, що не зможе фінансово забезпечувати дитину.

Після консультації спеціаліста жінка зрозуміла, що має післяпологову депресію й ухвалила необдумане рішення, залишивши дитину.

Рішення суду

Під час суду жінка змогла довести своє батьківство, тому її позов задовольнили та лікарі віддали їй дитину. Відомо, що за п’ять років роботи "Вікна життя" це перший випадок, коли мати повернулася за дитиною. 

Нагадаємо, у Харкові судили колишнього студента, який покинув навчання в університеті й заборгував закладу гроші.

А у Львівській області чоловік судився з ДПСУ через те, що його не випустили за кордон. Чоловік має усиновлену дитину, позбавлену батьківського піклування.

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