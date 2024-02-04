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Во Львове медики рассказали о состоянии парня, выпавшего из окна на автомобиль

4 февраля 2024 10:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове медики рассказали о состоянии парня, выпавшего из окна на автомобиль
Больница во Львове. Фото иллюстративное: West News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове парень, выпавший в пятницу 2 февраля, с 15-го этажа многоэтажки, сейчас находится в отделении интенсивной терапии больницы Святого Пантелеймона с многочисленными переломами. Угрозы для его жизни нет.

Детали случая узнавали журналисты NTA.

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Жизни парня ничего не угрожает

"В результате обследования обнаружили и верифицировали перелом седьмого шейного позвонка, перелом лучевой кости левого предплечья, перелом правой и левой берцовой костей", — рассказал о состоянии пациента   врач-анестезиолог Сергей Ищук.

По словам врача, состояние парня стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Что известно о пострадавшем

Парнем, который накануне всколыхнул своим поступком Львов, оказался комик-юморист Михаил Савляк.

В своей странице в Instagram он написал, что лечится от депрессии. В разговоре с врачами подтвердил, что именно депрессия стала причиной того, что он решил попытаться совершить суицид.

В свою очередь подписчики поддерживают Михаила в комментариях и желают скорейшего выздоровления.

Ранее мы сообщали, что стало известно, в каком состоянии находится 21-летний парень, который в пятницу, 2 февраля, выпрыгнул из окна во Львове. Удар ему смягчила крыша припаркованного автомобиля.

Напомним, в пятницу, 2 февраля, на территории львовского ЖК "Авалон" на проспекте Вячеслава Чорновола из окна на пятнадцатом этаже выпал парень. Упав на крышу запаркованного возле дома автомобиля, он смог выжить.

больницы
суицид
Львов
подростки
Украина

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