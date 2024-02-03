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У мережі розповіли про стан хлопця, який вистрибнув з вікна у Львові

3 лютого 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі розповіли про стан хлопця, який вистрибнув з вікна у Львові
Автомобіль, на який впав хлопець у Львові. Фото: Varta1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Стало відомо, в якому стані перебуває 21-річний хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, вистрибнув з вікна у Львові. Удар йому помʼякшив дах припаркованого автомобіля.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Наразі постраждалий перебуває в лікарні першого територіального медичного об'єднання на Топольній. Його стан важкий.

У хлопця перелом шийного хребця та декількох кісток. Проведено всі обстеження.

У мережі пишуть, що він хотів вчинити самогубство. 

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.

Також ми писали, що 23 січня у Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці. 

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Львів
автомобіль

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