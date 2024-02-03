У мережі розповіли про стан хлопця, який вистрибнув з вікна у Львові
Стало відомо, в якому стані перебуває 21-річний хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, вистрибнув з вікна у Львові. Удар йому помʼякшив дах припаркованого автомобіля.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
В якому стані хлопець
Наразі постраждалий перебуває в лікарні першого територіального медичного об'єднання на Топольній. Його стан важкий.
У хлопця перелом шийного хребця та декількох кісток. Проведено всі обстеження.
У мережі пишуть, що він хотів вчинити самогубство.
Нагадаємо, вчора, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.
Також ми писали, що 23 січня у Львові з вікна багатоповерхівки випав 20-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці.
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