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В сети рассказали о состоянии парня, который выпрыгнул из окна во Львове

3 февраля 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети рассказали о состоянии парня, который выпрыгнул из окна во Львове
Автомобиль, на который упал парень во Львове. Фото: Varta1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Стало известно, в каком состоянии находится 21-летний парень, который в пятницу, 2 февраля, выпрыгнул из окна во Львове. Удар ему смягчила крыша припаркованного автомобиля.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пострадавший находится в больнице первого территориального медицинского объединения на Топольной. Его состояние тяжелое.

У парня перелом шейного позвонка и нескольких костей. Проведены все обследования.

В сети пишут, что он хотел совершить самоубийство.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 2 февраля, на территории львовского ЖК "Авалон" на проспекте Вячеслава Черновола из окна на пятнадцатом этаже выпал парень. Упав на крышу запаркованного под домом автомобиля, он смог выжить.

Также мы писали, что 23 января во Львове из окна многоэтажки выпал 20-летний парень. От полученных травм он погиб на месте.

больницы
суицид
Львов
автомобиль

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