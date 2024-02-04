У Львові медики розповіли про стан хлопця, який випав із вікна на автомобіль
У Львові хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, випав з 15-го поверху багатоповерхівки, зараз перебуває у відділені інтенсивної терапії лікарні Святого Пантелеймона з численними переломами. Загрози для його життя нема.
Деталі випадку дізнавалися журналісти NTA.
Життю хлопця нічого не загрожує
"Унаслідок обстеження виявили і верифікували злам сьомого шийного хребця, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом правої та лівої гомілкової кісток", — розповів про стан пацієнта лікар-анестезіолог Сергій Іщук.
За словами лікаря, стан хлопця стабільний, його життю нічого не загрожує.
Що відомо про постраждалого
Хлопцем, який напередодні сколихнув своїм учинком Львів, виявися комік-гуморист Михайло Савляк.
У своїй сторінці в Instagram він написав, що лікується від депресії. У розмові з лікарями підтвердив, що саме депресія стала причиною того, що він вирішив спробувати скоїти суїцид.
Своєю чергою підписники підтримують Михайла в коментарях і бажають якнайшвидшого одужання.
Раніше ми повідомляли, що стало відомо, в якому стані перебуває 21-річний хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, вистрибнув з вікна у Львові. Удар йому помʼякшив дах припаркованого автомобіля.
Нагадаємо, в п'ятницю, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.
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