У Львові медики розповіли про стан хлопця, який випав із вікна на автомобіль

Лікарня у Львові. Фото ілюстративне: West News

У Львові хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, випав з 15-го поверху багатоповерхівки, зараз перебуває у відділені інтенсивної терапії лікарні Святого Пантелеймона з численними переломами. Загрози для його життя нема.

Деталі випадку дізнавалися журналісти NTA.

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Життю хлопця нічого не загрожує

"Унаслідок обстеження виявили і верифікували злам сьомого шийного хребця, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом правої та лівої гомілкової кісток", — розповів про стан пацієнта лікар-анестезіолог Сергій Іщук.

За словами лікаря, стан хлопця стабільний, його життю нічого не загрожує.

Що відомо про постраждалого

Хлопцем, який напередодні сколихнув своїм учинком Львів, виявися комік-гуморист Михайло Савляк.

У своїй сторінці в Instagram він написав, що лікується від депресії. У розмові з лікарями підтвердив, що саме депресія стала причиною того, що він вирішив спробувати скоїти суїцид.

Своєю чергою підписники підтримують Михайла в коментарях і бажають якнайшвидшого одужання.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, в якому стані перебуває 21-річний хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, вистрибнув з вікна у Львові. Удар йому помʼякшив дах припаркованого автомобіля.

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.