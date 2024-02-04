Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові медики розповіли про стан хлопця, який випав із вікна на автомобіль arrow

У Львові медики розповіли про стан хлопця, який випав із вікна на автомобіль

4 лютого 2024 10:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові медики розповіли про стан хлопця, який випав із вікна на автомобіль
Лікарня у Львові. Фото ілюстративне: West News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, випав з 15-го поверху багатоповерхівки, зараз перебуває у відділені інтенсивної терапії лікарні Святого Пантелеймона з численними переломами. Загрози для його життя нема.

Деталі випадку дізнавалися журналісти NTA.

Читайте також:

Життю хлопця нічого не загрожує

"Унаслідок обстеження виявили і верифікували злам сьомого шийного хребця, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом правої та лівої гомілкової кісток", — розповів про стан пацієнта лікар-анестезіолог Сергій Іщук.

За словами лікаря, стан хлопця стабільний, його життю нічого не загрожує.

Що відомо про постраждалого

Хлопцем, який напередодні сколихнув своїм учинком Львів, виявися комік-гуморист Михайло Савляк.

У своїй сторінці в Instagram він написав, що лікується від депресії. У розмові з лікарями підтвердив, що саме депресія стала причиною того, що він вирішив спробувати скоїти суїцид.

Своєю чергою підписники підтримують Михайла в коментарях і бажають якнайшвидшого одужання.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, в якому стані перебуває 21-річний хлопець, який у п'ятницю, 2 лютого, вистрибнув з вікна у Львові. Удар йому помʼякшив дах припаркованого автомобіля.

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон" на проспекті В'ячеслава Чорновола з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.

лікарні
суїцид
Львів
підлітки
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі